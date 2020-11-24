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Producție oprită

Căşti wireless

TASN503BK/00

4.7

| (10) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Antrenează-te mai inteligent.

Găseşte intensitatea care îţi convine cu aceste căşti sport intraauriculare fără fir rezistente la apă. Monitorul de puls te ajută să obţii cele mai bune performanţe de la fiecare sesiune de antrenament. 6 ore de redare şi sunetul puternic te duc la nivelul următor.

Vezi toate beneficiile

Pe orice vreme.

Antrenează-te mai inteligent.

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Timp de redare 6 h

Monitor de puls încorporat.

Monitorizează-ţi pulsul cu monitorul încorporat. Un senzor din elementul auricular îţi monitorizează pulsul cu precizie. Vei şti când să măreşti ritmul şi când să te odihneşti, astfel încât să obţii cele mai bune rezultate posibile de la fiecare antrenament. Compatibil cu aplicaţiile deschise de monitorizare a condiţiei fizice.

Control intuitiv cu ajutorul butoanelor

Butonul intuitiv ajută copiii să răspundă la un apel, să sară peste o melodie sau să oprească ce ascultau. Totul fără a atinge smartphone-ul. Butoanele de volum de pe baza cupei sunt uşor de accesat, ca şi butonul pentru lumina LED.

3 capace auriculare interschimbabile pentru fixare perfectă în ureche

Cele trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

10

Recenzii

90%

recomandă acest produs

2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

19/04/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam

Avantaje

Wygodne, dlugo graja,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2019-03-19

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2019-03-19

16/04/2020

Polska

Polska

Świetny produkt

Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.

Avantaje

Dopasowanie, dzwięk

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2019-03-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2019-03-16

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