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Producție oprită
TASN503BK/00
Antrenează-te mai inteligent.
Găseşte intensitatea care îţi convine cu aceste căşti sport intraauriculare fără fir rezistente la apă. Monitorul de puls te ajută să obţii cele mai bune performanţe de la fiecare sesiune de antrenament. 6 ore de redare şi sunetul puternic te duc la nivelul următor.
Difuzoare de 6 mm/design închis
Intraauriculare
Timp de redare 6 h
Monitorizează-ţi pulsul cu monitorul încorporat. Un senzor din elementul auricular îţi monitorizează pulsul cu precizie. Vei şti când să măreşti ritmul şi când să te odihneşti, astfel încât să obţii cele mai bune rezultate posibile de la fiecare antrenament. Compatibil cu aplicaţiile deschise de monitorizare a condiţiei fizice.
Butonul intuitiv ajută copiii să răspundă la un apel, să sară peste o melodie sau să oprească ce ascultau. Totul fără a atinge smartphone-ul. Butoanele de volum de pe baza cupei sunt uşor de accesat, ca şi butonul pentru lumina LED.
Cele trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă.
4.7
din 5
10
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Michał38
24/11/2020
Polska
Angajat Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Fajna konstrukcja, nie wypadają z ucha, całkiem niezły czas działania i wyjątkowo dobry dźwięk. Trochę mi posłużą. polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Zenek1232
19/04/2020
Polska
Angajat Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Bardzo fajne słuchawki:) nie wypadają:p długo grają ;) ładnie grają:) polecam
Avantaje
Wygodne, dlugo graja,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2019-03-19
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2019-03-19
Pbmarkii
16/04/2020
Polska
Świetny produkt
Słuchawki bardzo dobrze dopasowane do uszu. Dobrej jakości dźwięk co najważniejsze w słuchawkach.
Avantaje
Dopasowanie, dzwięk
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2019-03-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TASN503BK Słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2019-03-16
Rezultatele efective pot varia