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Producție oprită
Muzică minunată
Redă ce îţi place cu boxa Bluetooth care arată excelent în orice decor. Ai 20 de ore de redare şi sunet bogat, cu un bas cald. Există şi o funcţie de acumulator extern pentru încărcarea telefoanelor, iar materialul din amestec de lână pentru difuzor adaugă o notă de stil.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 30 W
Durată de redare de 20 ore
Funcţie integrată de acumulator extern
De la antrenamentul de dimineaţă la cina de pe balcon, această boxă Bluetooth redă muzica cu stil. Butoanele în relief îţi permit să controlezi redarea, asocierea stereo, funcţia Bluetooth şi altele. Orificiul pentru curea al boxei este util dacă doreşti să foloseşti o curea de transport.
Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.
Obţii 20 de ore de redare la o singură încărcare, iar raza de acoperire wireless este de 20 m. Încărcarea boxei durează 4,5 ore prin cablul USB-C inclus.
Premii
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Zalánka
15/06/2022
Magyarország
Meglepő
Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag
Avantaje
méret, hordozhatóság, hang
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Data utilizării 2021-05-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó
Data utilizării 2021-05-15
FromTheHeart
06/07/2026
Polska
Stalowa obudowa !!
Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)
Avantaje
Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!
Dezavantaje
brak.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2023-07-05
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2023-07-05
Grzegrzółka
30/11/2020
Polska
Spoko
Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.
Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2020-10-30
Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2020-10-30
Clasa IPX7 înseamnă că difuzorul boxei poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m. Materialul boxei nu este rezistent la apă, dar poate supravieţui la câteva picături de apă.