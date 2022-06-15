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Producție oprită

Boxă wireless

TAS7505/00

5

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Muzică minunată

Redă ce îţi place cu boxa Bluetooth care arată excelent în orice decor. Ai 20 de ore de redare şi sunet bogat, cu un bas cald. Există şi o funcţie de acumulator extern pentru încărcarea telefoanelor, iar materialul din amestec de lână pentru difuzor adaugă o notă de stil.

Vezi toate beneficiile

Muzică minunată

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 30 W

  • Durată de redare de 20 ore

  • Funcţie integrată de acumulator extern

Formă şi funcţie în armonie perfectă

Formă şi funcţie în armonie perfectă

De la antrenamentul de dimineaţă la cina de pe balcon, această boxă Bluetooth redă muzica cu stil. Butoanele în relief îţi permit să controlezi redarea, asocierea stereo, funcţia Bluetooth şi altele. Orificiul pentru curea al boxei este util dacă doreşti să foloseşti o curea de transport.

Material textil Kvadrat pentru difuzor. Creat să permită trecerea sunetului.

Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.

20 de ore de redare. 4,5 ore timp de încărcare

20 de ore de redare. 4,5 ore timp de încărcare

Obţii 20 de ore de redare la o singură încărcare, iar raza de acoperire wireless este de 20 m. Încărcarea boxei durează 4,5 ore prin cablul USB-C inclus.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Imagine cu AWARD-1679621

Recenzii

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5.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Meglepő

Meglepő hangzás, kényelmes hordozhatóság és optimális méret! 5 csillag

Avantaje

méret, hordozhatóság, hang

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Data utilizării 2021-05-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS7505 vezeték nélküli hangsugárzó

Data utilizării 2021-05-15

06/07/2026

Polska

Polska

Stalowa obudowa !!

Gra doskonale, mocno, głęboki bas i jest głośny. ALE chciałem napisać o czymś innym: solidnie wykonany! niestety po kilku latach użytkowania kolega rzucił nim z Całej Siły o chodnik... odpadł kawałek plastiku i byłem pewien, że to koniec. A po naładowaniu, po kilku dniach, spróbowałem go odpalić... i nie mogłem uwierzyć ale ODPALIŁ i nadal działa! (dodam że kiedyś jakiś większy JBL spadł mi z trzech metrów i przestał działać..) Jak kiedyś ten Philips przestanie grać.. to kupię go jeszcze raz, oby był nadal w produkcji:)

Avantaje

Nawet na najwyższym poziomie głośności nie traci głębi bassu, mega solidne wykonanie!!!

Dezavantaje

brak.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2023-07-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2023-07-05

30/11/2020

Polska

Polska

Spoko

Głośnik jest elegancki, gra dobrze i nieźle trzyma się baterii. Jeśli chodzi o rozmiar to moim zdaniem dobry kompromis między mobilnością a mocą. No i dzięki temu pewnie jest ta większa bateria.

Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2020-10-30

Acest review a fost făcut pentru TAS7505 Głośnik bezprzewodowy

Data utilizării 2020-10-30

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Referințe

  1. Clasa IPX7 înseamnă că difuzorul boxei poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m. Materialul boxei nu este rezistent la apă, dar poate supravieţui la câteva picături de apă.