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Producție oprită
TAS5505/00
Relaxează-te cu stil
Relaxează-te cu boxa Bluetooth care completează orice interior. Obţii 12 ore de redare şi sunet bogat, cu un bas cald. Materialul din amestec de lână pentru difuzor adaugă un aer sofisticat, iar microfonul încorporat îţi permite să efectuezi apeluri handsfree.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 20 W
12 ore de redare
Această boxă arată excelent oriunde o amplasezi. Butoanele în relief îţi permit să controlezi redarea, funcţia Bluetooth şi altele. Cu microfonul încorporat poţi efectua apeluri handsfree, iar prin orificiul pentru şnur al boxei poţi introduce o curea de transport.
Treci cu uşurinţă de la o sesiune e antrenament la o petrecere de seară. Obţii 12 ore de redare la o singură încărcare, iar raza de acoperire wireless este de 20 m. Încărcarea boxei durează 3,5 ore prin cablul USB-C inclus.
Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.
Premii
Recenzii
Clasa IPX7 înseamnă că difuzorul boxei poate fi introdus în apă timp de până la 30 de minute la o adâncime de până la 1 m. Materialul boxei nu este rezistent la apă, dar poate supravieţui la câteva picături de apă.