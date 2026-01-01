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Producție oprită
TAS4405N/00
Cântă tare
Lasă-i să ocupe centrul scenei cu boxa Bluetooth colorată, care dispune de un microfon wireless! De la melodii la poveşti sau prezentări pentru clasă, înregistrarea printr-o singură atingere le permite copiilor să facă uşor înregistrări. Beneficiezi de sunet clar şi de un timp de redare de 6 ore.
Microfon wireless de 5 m
asociere Bluetooth inteligentă
Durată de redare de 6 ore
105 x 105 x 38 mm
Această boxă Bluetooth ultraportabilă dispune de un microfon wireless. Copiii pot cânta pe muzică, pot spune poveşti sau pot chiar să interpreteze scene de film inventate cu prietenii! Indiferent ce aleg să facă, înregistrarea printr-o singură atingere le permite să îşi înregistreze uşor piesele pe un card micro SD.
Obţii 6 ore de redare, iar o încărcare completă durează 2,5 ore. Încărcarea se face prin micro USB. Cu cinci butoane etichetate clar, este uşor pentru copii să redea, întrerupă, regleze volumul, schimbe sursa şi înregistreze.
Cu o apăsare lungă pe butonul de redare/pauză, boxa Bluetooth wireless este pregătită de asociere. După asociere, boxa memorează ultimul dispozitiv cu care a fost asociată. Raza de acoperire wireless a boxei este de 10 m.
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