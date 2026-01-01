ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Stil de viaţă produs
  • Fotografie produs faţă
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Stil de viaţă produs

Producție oprită

Boxă wireless

TAS4405N/00

Cântă tare

Lasă-i să ocupe centrul scenei cu boxa Bluetooth colorată, care dispune de un microfon wireless! De la melodii la poveşti sau prezentări pentru clasă, înregistrarea printr-o singură atingere le permite copiilor să facă uşor înregistrări. Beneficiezi de sunet clar şi de un timp de redare de 6 ore.

Vezi toate beneficiile

Cântă tare

  • Microfon wireless de 5 m

  • asociere Bluetooth inteligentă

  • Durată de redare de 6 ore

  • 105 x 105 x 38 mm

Cântă. Vorbeşte. Savurează!

Cântă. Vorbeşte. Savurează!

Această boxă Bluetooth ultraportabilă dispune de un microfon wireless. Copiii pot cânta pe muzică, pot spune poveşti sau pot chiar să interpreteze scene de film inventate cu prietenii! Indiferent ce aleg să facă, înregistrarea printr-o singură atingere le permite să îşi înregistreze uşor piesele pe un card micro SD.

Redare simplificată

Redare simplificată

Obţii 6 ore de redare, iar o încărcare completă durează 2,5 ore. Încărcarea se face prin micro USB. Cu cinci butoane etichetate clar, este uşor pentru copii să redea, întrerupă, regleze volumul, schimbe sursa şi înregistreze.

Asociere Bluetooth inteligentă

Asociere Bluetooth inteligentă

Cu o apăsare lungă pe butonul de redare/pauză, boxa Bluetooth wireless este pregătită de asociere. După asociere, boxa memorează ultimul dispozitiv cu care a fost asociată. Raza de acoperire wireless a boxei este de 10 m.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips