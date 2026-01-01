Cântă tare

Lasă-i să ocupe centrul scenei cu boxa Bluetooth colorată, care dispune de un microfon wireless! De la melodii la poveşti sau prezentări pentru clasă, înregistrarea printr-o singură atingere le permite copiilor să facă uşor înregistrări. Beneficiezi de sunet clar şi de un timp de redare de 6 ore.