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Spectacol de lumini LED
Bass+ şi Auracast™
Durată de redare de 20 ore
Curea de mână şi protecţie împotriva stropirii
Această boxă portabilă compactă iese în evidenţă prin dimensiunea sa, cu un sunet bogat de 20 W (10 W RMS). Radiatoarele pasive duble şi tehnologia noastră exclusivă Bass+ menţin basul profund şi tare, chiar dacă asculţi la volume mai mici. Există, de asemenea, un microfon încorporat, astfel încât, dacă vine un apel, îl poţi prelua hands-free.
Cu până la 20 ore de redare la o singură încărcare, poţi asculta continuu toată ziua şi toată noaptea. Cureaua de mână facilitează transportul acestei boxe, iar construcţia rezistentă la stropire IPX5 protejează împotriva picăturilor de ploaie şi a scurgerilor. O încărcare de 30 minute îţi oferă 5 ore de redare, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 2,5 ore.
Gata listele de redare? Bluetooth® 5.4 îţi oferă o conexiune constantă pentru streaming fără întreruperi. Multipoint îţi permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth® în acelaşi timp şi poţi conecta un player muzical portabil sau un modul de memorie la portul USB-A de pe boxă.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Avantaje
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Dezavantaje
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Marca verbală şi siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală şi siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deţinute de Bluetooth SIG, Inc.
Clasa IPX5 înseamnă că difuzorul este protejat împotriva jeturilor de apă.