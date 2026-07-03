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  • Se luminează și oferă un sunet puternic
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  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
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  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic
  • Se luminează și oferă un sunet puternic

Boxă wireless

TAS2000B/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Se luminează și oferă un sunet puternic

Ieși la aventură cu boxa compactă rezistentă la stropire, care îți oferă până la 20 ore de redare cu o singură încărcare. Luminile LED originale creează atmosfera, Bass+ oferă un bas profund la orice volum, iar boxa poate fi conectată la alte boxe pentru un sunet mai puternic.

Vezi toate beneficiile

Se luminează și oferă un sunet puternic

  • Spectacol de lumini LED

  • Bass+ și Auracast™

  • 20 de ore de redare

  • Curea pentru încheietură și protecție împotriva stropirii

Sunet îndrăzneţ cu bas surprinzător de profund la orice volum

Sunet îndrăzneţ cu bas surprinzător de profund la orice volum

Această boxă portabilă compactă iese în evidenţă prin dimensiunea sa, cu un sunet bogat de 20 W (10 W RMS). Radiatoarele pasive duble şi tehnologia noastră exclusivă Bass+ menţin basul profund şi tare, chiar dacă asculţi la volume mai mici. Există, de asemenea, un microfon încorporat, astfel încât, dacă vine un apel, îl poţi prelua hands-free.

Redă mult timp, se transportă uşor şi nu-i pasă de puţină ploaie

Redă mult timp, se transportă uşor şi nu-i pasă de puţină ploaie

Cu până la 20 ore de redare la o singură încărcare, poţi asculta continuu toată ziua şi toată noaptea. Cureaua de mână facilitează transportul acestei boxe, iar construcţia rezistentă la stropire IPX5 protejează împotriva picăturilor de ploaie şi a scurgerilor. O încărcare de 30 minute îţi oferă 5 ore de redare, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 2,5 ore.

Streaming Bluetooth®, redare multipunct, USB

Streaming Bluetooth®, redare multipunct, USB

Gata listele de redare? Bluetooth® 5.4 îţi oferă o conexiune constantă pentru streaming fără întreruperi. Multipoint îţi permite să te conectezi la două dispozitive Bluetooth® în acelaşi timp şi poţi conecta un player muzical portabil sau un modul de memorie la portul USB-A de pe boxă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Avantaje

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Dezavantaje

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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Referințe

  1. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.

  2. Clasificarea IPX5 înseamnă că boxa este protejată împotriva jeturilor de apă.