Rezistență la apă IPX7

Această boxă mică și ingenioasă este pregătită pentru orice. Indiferent dacă te prinde ploaia, transpiri în timpul antrenamentului sau chiar sari dintr-o barcă, certificarea de impermeabilitate IPX7 înseamnă că boxa poate fi scufundată timp de până la 30 de minute fără probleme.