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  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
  • Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla

Boxă wireless

TAS1509BK/00

Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla

Ia-ți muzica oriunde mergi cu această boxă Bluetooth excelentă. Un radiator pasiv oferă un bas puternic, iar clasificarea IPX7 înseamnă că boxa poate fi scufundată timp de 30 de minute fără nicio problemă. Preia apeluri în modul hands-free oriunde te-ai afla.

Vezi toate beneficiile

Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla

  • Radiator pasiv. Bas puternic

  • Asociază două boxe pentru sunet stereo

  • Putere de ieșire RMS de 5W

  • Rezistență la apă IPX7

Radiator pasiv pentru un bas puternic

Radiator pasiv pentru un bas puternic

Această boxă mică și extraordinară oferă un bas uimitor de bogat și puternic. Luați muzica cu dvs. și auziți-o clar în grădină, la plimbare sau pe plajă. Perfectă pentru a o lua cu dvs., indiferent de planurile pe care le aveți.

Asociază cu o boxă identică pentru sunet stereo

Ai chef de un sunet și mai bogat? Poți conecta cu ușurință două boxe identice pentru un sunet stereo fantastic. Ascultă-ți muzica așa cum a fost creată pentru a fi auzită. Chiar și atunci când ești în mișcare, nu vei pierde nicio bătaie și niciun cuvânt.

Rezistență la apă IPX7

Rezistență la apă IPX7

Această boxă mică și ingenioasă este pregătită pentru orice. Indiferent dacă te prinde ploaia, transpiri în timpul antrenamentului sau chiar sari dintr-o barcă, certificarea de impermeabilitate IPX7 înseamnă că boxa poate fi scufundată timp de până la 30 de minute fără probleme.

Specificaţii tehnice

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