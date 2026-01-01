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TAS1509BK/00
Ascultă-ți muzica așa cum trebuie, oriunde te-ai afla
Ia-ți muzica oriunde mergi cu această boxă Bluetooth excelentă. Un radiator pasiv oferă un bas puternic, iar clasificarea IPX7 înseamnă că boxa poate fi scufundată timp de 30 de minute fără nicio problemă. Preia apeluri în modul hands-free oriunde te-ai afla.
Radiator pasiv. Bas puternic
Asociază două boxe pentru sunet stereo
Putere de ieșire RMS de 5W
Rezistență la apă IPX7
Această boxă mică și extraordinară oferă un bas uimitor de bogat și puternic. Luați muzica cu dvs. și auziți-o clar în grădină, la plimbare sau pe plajă. Perfectă pentru a o lua cu dvs., indiferent de planurile pe care le aveți.
Ai chef de un sunet și mai bogat? Poți conecta cu ușurință două boxe identice pentru un sunet stereo fantastic. Ascultă-ți muzica așa cum a fost creată pentru a fi auzită. Chiar și atunci când ești în mișcare, nu vei pierde nicio bătaie și niciun cuvânt.
Această boxă mică și ingenioasă este pregătită pentru orice. Indiferent dacă te prinde ploaia, transpiri în timpul antrenamentului sau chiar sari dintr-o barcă, certificarea de impermeabilitate IPX7 înseamnă că boxa poate fi scufundată timp de până la 30 de minute fără probleme.
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