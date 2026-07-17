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Producție oprită
Petrecere în buzunarul tău
Dă o petrecere în buzunarul tău cu boxa Bluetooth care este suficient de mică să atârne de încheietura mâinii! Această boxă mică este rezistentă la apă şi îţi oferă un sunet surprinzător de puternic pentru dimensiunea sa.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 2,5 W
Durată de redare de 8 ore
Grad IPX7 de rezistenţă la apă
Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poţi să petreci la duş, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.
Sunetul rămâne clar chiar şi atunci când redai muzica la volum ridicat, iar radiatorul pasiv amplifică basul. Beneficiezi de 8 ore de redare, iar o încărcare completă durează 2,5 ore. Conectivitatea Bluetooth este stabilă, iar asocierea este simplă.
Fii mereu tu însuţi. Această boxă Bluetooth mică este disponibilă în mai multe culori pentru ca tu să alegi un stil îndrăzneţ. Cureaua pentru transport asortată facilitează purtarea boxei oriunde ai merge.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Pablo Picasso
17/07/2026
Slovensko
Produkt je výborný
Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.
Avantaje
Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný
Dezavantaje
Nenašiel som
Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Data utilizării 2023-07-11
Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Bezdrôtový reproduktor
Data utilizării 2023-07-11
Zmeyulkka
06/02/2022
България
Cumpărător verificat
перфектен звук на средна громкост
Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.
Avantaje
Лека, малка, хубав бас.
Dezavantaje
няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Безжична тонколона
Data utilizării 2021-01-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Безжична тонколона
Data utilizării 2021-01-06