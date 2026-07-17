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Producție oprită

Boxă wireless

TAS1505B/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Petrecere în buzunarul tău

Dă o petrecere în buzunarul tău cu boxa Bluetooth care este suficient de mică să atârne de încheietura mâinii! Această boxă mică este rezistentă la apă şi îţi oferă un sunet surprinzător de puternic pentru dimensiunea sa.

Vezi toate beneficiile

Petrecere în buzunarul tău

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 2,5 W

  • Durată de redare de 8 ore

  • Grad IPX7 de rezistenţă la apă

Robustă şi cu grad IPX7 de rezistenţă la apă

Această boxă Bluetooth portabilă are clasa IPX7 – ceea ce înseamnă că poate rezista la scufundarea completă în apă cu adâncimea de până la 1 m timp de până la 30 de minute. Poţi să petreci la duş, lângă piscină sau chiar în piscină! Raza de acoperire wireless este de 20 m.

8 ore de redare. 2,5 ore de încărcare.

Sunetul rămâne clar chiar şi atunci când redai muzica la volum ridicat, iar radiatorul pasiv amplifică basul. Beneficiezi de 8 ore de redare, iar o încărcare completă durează 2,5 ore. Conectivitatea Bluetooth este stabilă, iar asocierea este simplă.

Alege-ţi combinaţia de culori. Etalează-ţi stilul

Fii mereu tu însuţi. Această boxă Bluetooth mică este disponibilă în mai multe culori pentru ca tu să alegi un stil îndrăzneţ. Cureaua pentru transport asortată facilitează purtarea boxei oriunde ai merge.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/07/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt je výborný

Tento repráčik mám asi 2-3 roky je Súper veľmi dlho vydrží hrať a hrá čisto a má pekné basy na to aký je malý a vydrží aj v riadnom daždi. Vrelo odporúčam po rokoch ktoré mi spoľahlivo slúži.

Avantaje

Dlhá výdrž batérie, čistý zvuk,plne vodeodolný

Dezavantaje

Nenašiel som

Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Data utilizării 2023-07-11

Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Bezdrôtový reproduktor

Data utilizării 2023-07-11

06/02/2022

България

България

Cumpărător verificat

перфектен звук на средна громкост

Перфектен звук на средна громкост. Отличен бас. Не трябва да надуваш громкоста на макс. Дълго держи батерия. Бързо се зарежда. Подходящ и за вътре и за навън.

Avantaje

Лека, малка, хубав бас.

Dezavantaje

няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Безжична тонколона

Data utilizării 2021-01-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAS1505B Безжична тонколона

Data utilizării 2021-01-06

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