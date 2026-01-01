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TAS1209BK/00
Ia cu tine sunetele oriunde mergi
Du-ţi muzica în aer liber cu această boxă Bluetooth. Un radiator pasiv oferă un bas puternic, iar ratingul de IPX4 înseamnă că boxa suportă puţină ploaie uşoară sau o incursiune în sala de sport. De asemenea, poţi prelua apeluri hands-free oriunde
Radiator pasiv. Bas puternic
Asociază două boxe pentru sunet stereo
Putere de ieşire audio 5 W RMS
Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie
Basul obţinut de la acest mic difuzor compact este fantastic de puternic şi pătrunzător. Ia-ţi muzica cu tine şi ascult-o clar în grădină, la plimbare sau la plajă. Perfect pentru muncă, odihnă şi joacă, oriunde te afli.
Doreşti sunete chiar mai bogate? Poţi conecta cu uşurinţă două boxe identice pentru un sunet stereo fantastic. Ascultă muzica aşa cum a fost menită să fie auzită. Chiar şi atunci când eşti afară, nu vei pierde niciun ritm, niciun cuvânt.
Această boxă mică, dar puternică, este pregătită pentru o zi afară. Ratingul IPX4 înseamnă că boxa poate suporta stropi de ploaie sau transpiraţie, astfel încât tu să te poţi relaxa şi să asculţi în continuare.
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