Ia cu tine sunetele oriunde mergi

Du-ţi muzica în aer liber cu această boxă Bluetooth. Un radiator pasiv oferă un bas puternic, iar ratingul de IPX4 înseamnă că boxa suportă puţină ploaie uşoară sau o incursiune în sala de sport. De asemenea, poţi prelua apeluri hands-free oriunde