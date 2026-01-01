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  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi
  • Ia cu tine sunetele oriunde mergi

Boxă wireless

TAS1209BK/00

Ia cu tine sunetele oriunde mergi

Du-ţi muzica în aer liber cu această boxă Bluetooth. Un radiator pasiv oferă un bas puternic, iar ratingul de IPX4 înseamnă că boxa suportă puţină ploaie uşoară sau o incursiune în sala de sport. De asemenea, poţi prelua apeluri hands-free oriunde

Vezi toate beneficiile

Ia cu tine sunetele oriunde mergi

  • Radiator pasiv. Bas puternic

  • Asociază două boxe pentru sunet stereo

  • Putere de ieşire audio 5 W RMS

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

Radiator pasiv pentru bas puternic

Radiator pasiv pentru bas puternic

Basul obţinut de la acest mic difuzor compact este fantastic de puternic şi pătrunzător. Ia-ţi muzica cu tine şi ascult-o clar în grădină, la plimbare sau la plajă. Perfect pentru muncă, odihnă şi joacă, oriunde te afli.

Asociaz-o cu o boxă identică pentru sunet stereo

Doreşti sunete chiar mai bogate? Poţi conecta cu uşurinţă două boxe identice pentru un sunet stereo fantastic. Ascultă muzica aşa cum a fost menită să fie auzită. Chiar şi atunci când eşti afară, nu vei pierde niciun ritm, niciun cuvânt.

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Această boxă mică, dar puternică, este pregătită pentru o zi afară. Ratingul IPX4 înseamnă că boxa poate suporta stropi de ploaie sau transpiraţie, astfel încât tu să te poţi relaxa şi să asculţi în continuare.

Specificaţii tehnice

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