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TAR2509/10
Companionul clasic
Iubești radioul? Din bucătărie în garaj și până în grădină, acest radio analogic FM/AM portabil va reda în continuare posturile tale preferate. Are un sunet excelent, funcționează cu alimentare de la rețea sau cu baterii și dispune de un indicator LED practic, astfel încât vei ști când este reglat perfect.
FM/AM
Reglare analogică
Alimentare de la rețea sau cu baterii
Acordarea analogică vă ajută să găsiți cu ușurință posturile preferate pe acest radio FM/AM portabil. Este suficient să rotiți butonul de acordare de pe partea laterală a radioului, iar fereastra mare și clară va indica frecvența selectată. Un indicator LED se aprinde atunci când semnalul este puternic.
Bucurați-vă din plin de muzică folosind modul Muzică. Comutați la modul Știri atunci când ascultați știrile, serialul radiofonic preferat sau o emisiune cu invitați. Indiferent ce vă place, difuzorul de 3.5" asigură un sunet clar și de calitate.
Nu va trebui niciodată să cauți butonul de volum al acestui radio! Pe lângă butonul mare pentru volum, radioul dispune de comutatoare amplasate în partea de sus pentru selectarea semnalelor FM/AM și a modurilor de sunet. Vei găsi și o mufă pentru căști, pentru audiție privată.
5.0
din 5
1
Recenzie
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Je to skvělý přítel
Skvělý čistý zvuk, jemná stupnice hlasitosti; elegantní design; příjemná velikost Byla bych uvítala poutko na přenášení
Acest review a fost făcut pentru TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31
Acest review a fost făcut pentru TAR2509 Přenosné FM/AM rádio
Date of Use 2025-07-31