Control simplu, cu o singură mână

Două rotițe vă permit să acordați radioul și să controlați volumul, iar un comutator lateral practic vă permite să comutați între benzile de frecvență FM și AM. Fereastra de acordare mare și clară vă permite să vedeți frecvența pe care sunteți acordat, iar un indicator LED se aprinde când semnalul este puternic.