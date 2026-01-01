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TAR1509/00
Clasicul de buzunar
Luați radioul cu dvs.! Bucurați-vă de o recepție excelentă și de un sunet clar și bine definit cu acest radio FM/AM portabil, suficient de mic pentru a încăpea în buzunar. De la muzică și sport până la știri, comenzile simple facilitează găsirea posturilor preferate din mers.
FM/AM
Acord analogic
Funcționare pe baterii
Acest radio FM/AM ultraportabil îți oferă un sunet precis și clar pentru toate posturile preferate. Reglarea analogică facilitează găsirea postului dorit, iar antena telescopică lungă asigură cea mai bună recepție posibilă, oriunde te-ai afla.
Două rotițe vă permit să acordați radioul și să controlați volumul, iar un comutator lateral practic vă permite să comutați între benzile de frecvență FM și AM. Fereastra de acordare mare și clară vă permite să vedeți frecvența pe care sunteți acordat, iar un indicator LED se aprinde când semnalul este puternic.
Acest radio analogic este suficient de mic pentru a încăpea cu ușurință într-un buzunar sau îl poți purta la încheietura mâinii folosind șnurul inclus. Sunetul este alimentat de 2x baterii AAA și există o mufă pentru căști pentru audiție privată: perfect dacă vrei să afli cele mai recente rezultate sportive în timp ce ești la cumpărături!
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