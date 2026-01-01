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  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
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  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar
  • Clasicul de buzunar

Radio FM/AM portabil

TAR1509/00

Clasicul de buzunar

Luați radioul cu dvs.! Bucurați-vă de o recepție excelentă și de un sunet clar și bine definit cu acest radio FM/AM portabil, suficient de mic pentru a încăpea în buzunar. De la muzică și sport până la știri, comenzile simple facilitează găsirea posturilor preferate din mers.

Vezi toate beneficiile

Clasicul de buzunar

  • FM/AM

  • Acord analogic

  • Funcționare pe baterii

Design clasic, sunet clar, recepție excelentă

Design clasic, sunet clar, recepție excelentă

Acest radio FM/AM ultraportabil îți oferă un sunet precis și clar pentru toate posturile preferate. Reglarea analogică facilitează găsirea postului dorit, iar antena telescopică lungă asigură cea mai bună recepție posibilă, oriunde te-ai afla.

Control simplu, cu o singură mână

Control simplu, cu o singură mână

Două rotițe vă permit să acordați radioul și să controlați volumul, iar un comutator lateral practic vă permite să comutați între benzile de frecvență FM și AM. Fereastra de acordare mare și clară vă permite să vedeți frecvența pe care sunteți acordat, iar un indicator LED se aprinde când semnalul este puternic.

Extrem de portabil, cu mufă pentru căști pentru audiție privată

Extrem de portabil, cu mufă pentru căști pentru audiție privată

Acest radio analogic este suficient de mic pentru a încăpea cu ușurință într-un buzunar sau îl poți purta la încheietura mâinii folosind șnurul inclus. Sunetul este alimentat de 2x baterii AAA și există o mufă pentru căști pentru audiție privată: perfect dacă vrei să afli cele mai recente rezultate sportive în timp ce ești la cumpărături!

Specificaţii tehnice

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