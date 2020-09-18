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Producție oprită

Radio prin internet

TAPR802/12

4.1

| (15) Recenzii

Mai multe motive să-l iubeşti

Devino şi mai pasionat de ceea ce îţi place cu acest radio cu internet Philips. Pe lângă internet, acord DAB şi acord FM, ai compatibilitate cu Spotify Connect şi capacitate de streaming de pe dispozitivul mobil.

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Mai multe motive să-l iubeşti

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Radio prin internet. Mii de posturi la îndemâna ta

Muzică. Recitare. Documentare poliţiste. Acest radio prin internet este biletul tău la mii de posturi din întreaga lume, care transmit orice fel de program la care te-ai putea gândi. Tunerul radio digital oferă recepţie de o claritate excepţională şi poţi configura până la 20 de presetări pentru posturile de radio preferate transmise prin internet, DAB+ sau FM.

Transfer de muzică Bluetooth wireless

Radio digital DAB+/FM

Specificaţii tehnice

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4.1

din 5

15

Recenzii

2

18/09/2020

România

România

Radio Ga Ga

Un produs care-ti schimba perceptia despre aparatele de radio. Din start va sugerez ca dupa achizitie sa descarcati manualele de pe site-ul Philips. Quick start guide-ul aflat in cutie este simplist. In baza lui mi-am pierdut 30 minute si eram cat pe ce sa returnez produsul pentru ca nu reuseam sa memorez posturile de radio in cele 20 de locatii. Imediat ce i-am configurat reteaua si-a facut update. Merge fara cusur pe Internet radio, radio FM, Bluetooth, Spotify. Cu Podcast-ul nu sunt obisnuit, iar DAB radio - in afara faptului ca sunt doar cateva posturi - pare sa blocheze aparatul. Cam asta ar fi singurul repros, dar care nu ma face sa-i scad nota. In rest, la cat este de mic, are un sunet placut, suficient de tare pentru o camera. Multumesc Philips pentru ideea de a lansa un astfel de produs.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Radio prin internet

Data utilizării 2020-08-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Radio prin internet

Data utilizării 2020-08-18

01/04/2021

Slovensko

Slovensko

internetové rádio TAPR802

som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času

Avantaje

malý

Dezavantaje

nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio

Data utilizării 2020-03-01

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio

Data utilizării 2020-03-01

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Avantaje

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Dezavantaje

Žádná mě nenapadá.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio

Data utilizării 2023-03-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio

Data utilizării 2023-03-07

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