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Producție oprită
TAPR802/12
Mai multe motive să-l iubeşti
Devino şi mai pasionat de ceea ce îţi place cu acest radio cu internet Philips. Pe lângă internet, acord DAB şi acord FM, ai compatibilitate cu Spotify Connect şi capacitate de streaming de pe dispozitivul mobil.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Muzică. Recitare. Documentare poliţiste. Acest radio prin internet este biletul tău la mii de posturi din întreaga lume, care transmit orice fel de program la care te-ai putea gândi. Tunerul radio digital oferă recepţie de o claritate excepţională şi poţi configura până la 20 de presetări pentru posturile de radio preferate transmise prin internet, DAB+ sau FM.
4.1
din 5
15
Recenzii
Bobu69
18/09/2020
România
Radio Ga Ga
Un produs care-ti schimba perceptia despre aparatele de radio. Din start va sugerez ca dupa achizitie sa descarcati manualele de pe site-ul Philips. Quick start guide-ul aflat in cutie este simplist. In baza lui mi-am pierdut 30 minute si eram cat pe ce sa returnez produsul pentru ca nu reuseam sa memorez posturile de radio in cele 20 de locatii. Imediat ce i-am configurat reteaua si-a facut update. Merge fara cusur pe Internet radio, radio FM, Bluetooth, Spotify. Cu Podcast-ul nu sunt obisnuit, iar DAB radio - in afara faptului ca sunt doar cateva posturi - pare sa blocheze aparatul. Cam asta ar fi singurul repros, dar care nu ma face sa-i scad nota. In rest, la cat este de mic, are un sunet placut, suficient de tare pentru o camera. Multumesc Philips pentru ideea de a lansa un astfel de produs.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Radio prin internet
Data utilizării 2020-08-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Radio prin internet
Data utilizării 2020-08-18
ichbin
01/04/2021
Slovensko
internetové rádio TAPR802
som spokojný, len neviem prečo sa občas vráti k starému nastaveniu času
Avantaje
malý
Dezavantaje
nejde zmeniť farbu displeja, napr pozadie čierne a červené čísla hodín
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio
Data utilizării 2020-03-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio
Data utilizării 2020-03-01
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Avantaje
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Dezavantaje
Žádná mě nenapadá.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio
Data utilizării 2023-03-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAPR802 Internetové rádio
Data utilizării 2023-03-07