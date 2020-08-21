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Să se audă basul
Zguduie pereţii cu boxa de petrecere Bluetooth cu două difuzoare de bas pentru bas răsunător! Poţi conecta o chitară şi un microfon pentru a-ţi cânta propriile melodii. Obţine efecte luminoase de petrecere, funcţii karaoke distractive şi 14 ore de redare.
Bluetooth®
Funcţii pentru karaoke: ecou, comutare voce feminină/masculină, fader vocal
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється супер
Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.
Avantaje
За
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Data utilizării 2020-07-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки
Data utilizării 2020-07-20