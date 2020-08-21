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Producție oprită

Boxă Bluetooth pentru petrecere

TANX200/10

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Să se audă basul

Zguduie pereţii cu boxa de petrecere Bluetooth cu două difuzoare de bas pentru bas răsunător! Poţi conecta o chitară şi un microfon pentru a-ţi cânta propriile melodii. Obţine efecte luminoase de petrecere, funcţii karaoke distractive şi 14 ore de redare.

Vezi toate beneficiile

Să se audă basul

  • Bluetooth®

Intrare linie şi ieşire linie (3,5 mm)

Funcţii pentru karaoke: ecou, comutare voce feminină/masculină, fader vocal

Funcţii pentru karaoke: ecou, comutare voce feminină/masculină, fader vocal

Dimensiuni: 268 x 556 x 285 mm

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється супер

Якість звуку вражає,чудові баси.Класно що є вхід для мікрофону.

Avantaje

За

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Data utilizării 2020-07-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TANX200 Гучномовець Bluetooth для вечірки

Data utilizării 2020-07-20

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