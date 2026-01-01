ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Noutăţi

Moving SoundCăşti true wireless

TAMS3BK/00

Disponibil în

Black
Black
Yellow
Yellow
The Buds
Culorile ies în evidenţă. Muzica te cucereşte. Cu aspectul lor îndrăzneţ şi stilul relaxat, The Buds menţin buna dispoziţie cu un sunet cald şi bogat în detalii, precum şi cu o carcasă inteligentă de încărcare, rotundă, care încape cu uşurinţă în buzunar. Ziua ta, playlisturile tale, în ritmul tău.
Vezi toate beneficiile

The Buds

  • Sunet uimitor. Aspect retro

  • Toc de încărcare inteligent

  • Anulare adaptivă a zgomotului

  • Durată de redare de până la 42 de ore

Intră în ritm cu tehnologia Adaptive Noise Canceling

Intră în ritm cu tehnologia Adaptive Noise Canceling

Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.

Continuă să te bucuri de muzică cu tocul de încărcare rotund, inteligent

Continuă să te bucuri de muzică cu tocul de încărcare rotund, inteligent

Mai mult decât un simplu încărcător, acest toc inteligent îţi permite să controlezi apelurile, redarea muzicii, funcţia de anulare a zgomotului şi Auracast™ sau să activezi modul de sunet Lo‑Fi. Poate chiar să te ajute să faci fotografii, declanşând de la distanţă camera dispozitivului conectat. Animaţiile selectabile inspirate de discuri de vinil, casete audio şi amplificatoare îţi permit să schimbi aspectul ecranului tactil color de 1,47” al tocului.

Ascultă mai mult timp cu până la 42 de ore de redare.

Ascultă mai mult timp cu până la 42 de ore de redare.

Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 10 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 32 ore de la tocul de încărcare inteligent (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore şi de încă 23 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ţi căştile în toc timp de 15 minute pentru a obţine 3 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips