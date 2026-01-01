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TAMS3BK/00
Sunet uimitor. Aspect retro
Toc de încărcare inteligent
Anulare adaptivă a zgomotului
Durată de redare de până la 42 de ore
Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.
Mai mult decât un simplu încărcător, acest toc inteligent îţi permite să controlezi apelurile, redarea muzicii, funcţia de anulare a zgomotului şi Auracast™ sau să activezi modul de sunet Lo‑Fi. Poate chiar să te ajute să faci fotografii, declanşând de la distanţă camera dispozitivului conectat. Animaţiile selectabile inspirate de discuri de vinil, casete audio şi amplificatoare îţi permit să schimbi aspectul ecranului tactil color de 1,47” al tocului.
Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 10 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 32 ore de la tocul de încărcare inteligent (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore şi de încă 23 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ţi căştile în toc timp de 15 minute pentru a obţine 3 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.
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