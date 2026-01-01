Ascultă mai mult timp cu până la 42 de ore de redare.

Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 10 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 32 ore de la tocul de încărcare inteligent (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 7 ore şi de încă 23 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ţi căştile în toc timp de 15 minute pentru a obţine 3 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.