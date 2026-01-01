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TAMS1YL/00
Ringo Duo
Căști ultraușoare, cu design emblematic al anilor '80 și sunet modern impresionant. Le poți purta wireless sau le poți folosi cu fir și sunt livrate cu pernițe negre, galbene și portocalii pentru cupe, accentuând la maximum atmosfera retro.
Sunet impresionant. Aspect retro
Ascultă wireless sau cu fir
Până la 26 de ore de redare
Cablu USB-C inclus
Aspectul te trimite înapoi în timp. Sunetul te aduce în prezent. Cu difuzoarele de 40 mm reglate special, aceste căști supraaurale îți oferă un sunet cald, cu bas bogat și voci clare. Ascultă wireless sau folosește cablul USB-C inclus pentru a te bucura de muzică prin cablu.
Căștile Ringo Duo cântăresc doar 80 g, iar banda ultraușoară se reglează cu ușurință pentru o potrivire perfectă. Primești trei seturi de pernițe de rezervă, în negru, galben și portocaliu, ca să le poți combina fără să le asortezi.
O încărcare completă, care durează 2 ore prin USB-C, îți oferă până la 26 de ore de redare. Dacă ai nevoie de un plus rapid de energie, doar 15 minute de încărcare a acestor căști supraaurale îți vor oferi încă 6 ore de redare.
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