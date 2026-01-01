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  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundCăști wireless supraauriculare

TAMS1YL/00

1 premiu

Disponibil în

Black
Black
Galben
Galben

Ringo Duo

Căști ultraușoare, cu design emblematic al anilor '80 și sunet modern impresionant. Le poți purta wireless sau le poți folosi cu fir și sunt livrate cu pernițe negre, galbene și portocalii pentru cupe, accentuând la maximum atmosfera retro.

Vezi toate beneficiile

Ringo Duo

  • Sunet impresionant. Aspect retro

  • Ascultă wireless sau cu fir

  • Până la 26 de ore de redare

  • Cablu USB-C inclus

Un simbol al anilor ’80, reinventat

Un simbol al anilor ’80, reinventat

Aspectul te trimite înapoi în timp. Sunetul te aduce în prezent. Cu difuzoarele de 40 mm reglate special, aceste căști supraaurale îți oferă un sunet cald, cu bas bogat și voci clare. Ascultă wireless sau folosește cablul USB-C inclus pentru a te bucura de muzică prin cablu.

Confort ultraușor și pernițe de rezervă pentru cupe, în nuanțe retro

Confort ultraușor și pernițe de rezervă pentru cupe, în nuanțe retro

Căștile Ringo Duo cântăresc doar 80 g, iar banda ultraușoară se reglează cu ușurință pentru o potrivire perfectă. Primești trei seturi de pernițe de rezervă, în negru, galben și portocaliu, ca să le poți combina fără să le asortezi.

Autonomie mare a bateriei și încărcare rapidă

Autonomie mare a bateriei și încărcare rapidă

O încărcare completă, care durează 2 ore prin USB-C, îți oferă până la 26 de ore de redare. Dacă ai nevoie de un plus rapid de energie, doar 15 minute de încărcare a acestor căști supraaurale îți vor oferi încă 6 ore de redare.

Specificaţii tehnice

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Premii

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