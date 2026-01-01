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TAMS1BK/00
Ringo Duo
Căști extrem de ușoare, cu design emblematic al anilor '80 și sunet modern impresionant. Le poți purta wireless sau le poți folosi cu fir și sunt livrate cu pernițe negre, galbene și portocalii pentru cupele auriculare, pentru a accentua la maximum atmosfera retro.
Sunet impresionant. Aspect retro
Ascultă wireless sau cu fir
Până la 26 ore de redare
Cablu USB-C inclus
Aspectul te duce înapoi în timp. Sunetul te aduce în prezent. Cu difuzoarele de 40 mm reglate special, aceste căști supraaurale îți oferă un sunet cald, cu bas bogat și voci clare. Ascultă wireless sau folosește cablul USB-C inclus pentru a te bucura de muzică prin cablu.
Căștile Ringo Duo cântăresc doar 80 g, iar banda pentru cap ultraușoară se reglează cu ușurință pentru o potrivire perfectă. Primești trei seturi de pernițe de rezervă pentru cupe, în negru, galben și portocaliu, astfel încât să le poți combina după bunul plac.
Beneficiezi de până la 26 ore de redare la o încărcare completă, care durează 2 ore prin USB-C. Dacă ai nevoie de un plus rapid de energie, încărcarea acestor căști on-ear timp de doar 15 minute îți va oferi încă 6 ore de redare.
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