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Producție oprită

Radio prin internet

TAM2805/10

4.2

| (10) Recenzii | 89% recomandă acest produs

Extrem de subţire. Cu o multitudine de funcţii.

Nu ai prea mult spaţiu? Bucură-te din plin de divertisment. Pe lângă radio prin internet şi DAB+, acest microsistem subţire, care se montează pe perete, îţi oferă compatibilitate cu Spotify Connect şi transmisie prin Bluetooth. Îţi poţi conecta chiar şi CD playerul sau sistemul de înregistrare.

Vezi toate beneficiile

Extrem de subţire. Cu o multitudine de funcţii.

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Un sistem mic pentru toată muzica ta

Vrei să asculţi ceva? Acest microsistem îţi oferă radio digital sau prin internet fără interferenţe, de la mii de posturi radio din întreaga lume. Poţi asculta muzică, podcasturi şi multe altele prin Bluetooth, iar intrarea audio se foloseşte pentru sursele cu cablu.

Perfect pentru spaţii mai mici

Poţi folosi acest microsistem subţire poziţionat în mod autonom pe piciorul inclus, sau poţi îndepărta piciorul, pentru a monta sistemul direct pe perete. Două difuzoare cu gamă de frecvenţe completă asigură un sunet stereo clar.

Streaming facil. Audiţie memorabilă.

Faci streaming de pe Spotify? Acest radio prin internet cu Bluetooth dispune de Spotify Connect. Foloseşte-ţi dispozitivul mobil ca telecomandă, în timp radioul transmite semnalul Spotify de cea mai bună calitate, direct de pe serverele Spotify. Două difuzoare cu gamă de frecvenţe completă asigură un sunet stereo clar.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

10

Recenzii

89%

recomandă acest produs

2

30/01/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Remek választás volt.

Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.

Avantaje

könnyen kezelhető

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetes rádió

Data utilizării 2020-12-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetes rádió

Data utilizării 2020-12-30

07/01/2024

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Rádio cez internet

Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín

Avantaje

Pripojenie na internet

Dezavantaje

Nema žiadny audio výstup

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio

Data utilizării 2022-12-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio

Data utilizării 2022-12-07

20/01/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu dobré rádio

Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí

Avantaje

skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu

Dezavantaje

uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio

Data utilizării 2021-12-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio

Data utilizării 2021-12-20

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