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Producție oprită
Extrem de subţire. Cu o multitudine de funcţii.
Nu ai prea mult spaţiu? Bucură-te din plin de divertisment. Pe lângă radio prin internet şi DAB+, acest microsistem subţire, care se montează pe perete, îţi oferă compatibilitate cu Spotify Connect şi transmisie prin Bluetooth. Îţi poţi conecta chiar şi CD playerul sau sistemul de înregistrare.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Vrei să asculţi ceva? Acest microsistem îţi oferă radio digital sau prin internet fără interferenţe, de la mii de posturi radio din întreaga lume. Poţi asculta muzică, podcasturi şi multe altele prin Bluetooth, iar intrarea audio se foloseşte pentru sursele cu cablu.
Poţi folosi acest microsistem subţire poziţionat în mod autonom pe piciorul inclus, sau poţi îndepărta piciorul, pentru a monta sistemul direct pe perete. Două difuzoare cu gamă de frecvenţe completă asigură un sunet stereo clar.
Faci streaming de pe Spotify? Acest radio prin internet cu Bluetooth dispune de Spotify Connect. Foloseşte-ţi dispozitivul mobil ca telecomandă, în timp radioul transmite semnalul Spotify de cea mai bună calitate, direct de pe serverele Spotify. Două difuzoare cu gamă de frecvenţe completă asigură un sunet stereo clar.
4.2
din 5
10
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Bucóka
30/01/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Remek választás volt.
Nálunk nem foghatóak a rádió állomások, ezért kerestünk internetes rádiót. Könnyen kezelhető, megfelelő a hangzása, kis helyen elfér és tetszetős a kinézete.
Avantaje
könnyen kezelhető
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetes rádió
Data utilizării 2020-12-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetes rádió
Data utilizării 2020-12-30
Gigi25*
07/01/2024
Slovensko
Cumpărător verificat
Rádio cez internet
Nakoľko mame slabý signál používame rádio cez internet a dá sa naladiť vysielanie rôznych krajín
Avantaje
Pripojenie na internet
Dezavantaje
Nema žiadny audio výstup
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio
Data utilizării 2022-12-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio
Data utilizării 2022-12-07
Pep11
20/01/2022
Česká republika
Opravdu dobré rádio
Po zklamání s několika DAB internetovými rádii konečně výrobek který má perfektní zvuk, dobrý příjem a jednoduché ladění a hodně funkcí
Avantaje
skladnost, možnost jak postavit tak i zavěsit na zeď, kvalitní zvuk, dobrý příjem jak DAB, FM i internetu
Dezavantaje
uložené FM stanice pouze označené kmitočtem, na dálkovém ovládání chybí tlačítka s čísly pro rychlé vyhledání uložených stanic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio
Data utilizării 2021-12-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAM2805 Internetové rádio
Data utilizării 2021-12-20