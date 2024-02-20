ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie detaliu produs

Producție oprită

Căşti supraauriculare wireless pentru copii

TAK4206BL/00

3.4

| (8) Recenzii

Disponibil în

Albastru
Albastru
Roz
Roz

Strălucitoare şi îndrăzneţe

Cu aceste căşti supraauriculare rezistente şi flexibile, copiii îşi pot etala propriul stil. Panourile din cupe luminează în diverse culori, iar volumul este limitat la 85 dB. Părinţii pot controla volumul şi timpul de joacă prin aplicaţia Philips Headphones.

Vezi toate beneficiile

Strălucitoare şi îndrăzneţe

  • Căşti supraauriculare wireless

  • Cupe care luminează

  • Control parental din aplicaţie

  • Volum limitat &lt;85 dB

Fără cabluri, fără noduri. Durată de redare de 28 de ore

Fără cabluri, fără noduri. Durată de redare de 28 de ore

De la excursii la timp în faţa ecranului sau teme, copiii vor adora aceste căşti supraauriculare wireless! Se vor bucura de 28 de ore de redare de la o singură încărcare, iar o încărcare completă durează 2 ore. O încărcare rapidă de 15 minute oferă încă 2 ore de redare.

Întotdeauna în siguranţă, întotdeauna distractiv. Control parental

Întotdeauna în siguranţă, întotdeauna distractiv. Control parental

Proiectate special pentru a fi sigure pentru urechile copiilor, aceste căşti dispun de difuzoare de 32 mm, care au fost limitate la 85 dB. De asemenea, părinţii pot seta limite maxime de volum şi timp de redare în aplicaţia Philips Headphones. Te poţi relaxa în timp ce copiii se distrează.

Panouri luminoase amuzante, colorate, în cupe

Panouri luminoase amuzante, colorate, în cupe

Cupele pentru urechi sunt prevăzute cu panouri care luminează pentru un plus de originalitate. Există patru variante din care poţi alege: lumini roşii, lumini verzi, lumini albastre sau o combinaţie a celor trei! Nu trebuie decât să apeşi butonul de pe cupă pentru a parcurge opţiunile de iluminare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

3.4

din 5

8

Recenzii

3
2

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Avantaje

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Dezavantaje

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Data utilizării 2023-01-20

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Data utilizării 2023-01-20

15/01/2022

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Recomand este un produs excelent Copilul este multimit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Data utilizării 2020-12-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Data utilizării 2020-12-15

11/04/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Avantaje

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2024-03-11

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data utilizării 2024-03-11

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Volum limitat la &lt;85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.

  2. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.