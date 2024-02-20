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Producție oprită
TAK4206BL/00
Strălucitoare şi îndrăzneţe
Cu aceste căşti supraauriculare rezistente şi flexibile, copiii îşi pot etala propriul stil. Panourile din cupe luminează în diverse culori, iar volumul este limitat la 85 dB. Părinţii pot controla volumul şi timpul de joacă prin aplicaţia Philips Headphones.
Căşti supraauriculare wireless
Cupe care luminează
Control parental din aplicaţie
Volum limitat <85 dB
De la excursii la timp în faţa ecranului sau teme, copiii vor adora aceste căşti supraauriculare wireless! Se vor bucura de 28 de ore de redare de la o singură încărcare, iar o încărcare completă durează 2 ore. O încărcare rapidă de 15 minute oferă încă 2 ore de redare.
Proiectate special pentru a fi sigure pentru urechile copiilor, aceste căşti dispun de difuzoare de 32 mm, care au fost limitate la 85 dB. De asemenea, părinţii pot seta limite maxime de volum şi timp de redare în aplicaţia Philips Headphones. Te poţi relaxa în timp ce copiii se distrează.
Cupele pentru urechi sunt prevăzute cu panouri care luminează pentru un plus de originalitate. Există patru variante din care poţi alege: lumini roşii, lumini verzi, lumini albastre sau o combinaţie a celor trei! Nu trebuie decât să apeşi butonul de pe cupă pentru a parcurge opţiunile de iluminare.
3.4
din 5
8
Recenzii
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Avantaje
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Dezavantaje
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Data utilizării 2023-01-20
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Data utilizării 2023-01-20
Adisor
15/01/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Recomand este un produs excelent Copilul este multimit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Data utilizării 2020-12-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Data utilizării 2020-12-15
dobromir007
11/04/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Avantaje
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2024-03-11
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data utilizării 2024-03-11
Volum limitat la <85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.