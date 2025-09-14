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TAK2000BL/00
Disponibil în
Căşti supraauriculare cu fir
Volum limitat la 85 dB
Personalizabile. Partajare audio
Durabile şi pliabile
Special concepute pentru a fi sigure pentru urechile tinere, aceste căşti au un volum limitat la 85 dB., Muzică, desene animate, filme, videoclipuri educative: indiferent ce ar reda, te poţi relaxa ştiind că nu vor asculta prea tare.
Cupele pentru urechi mai mici, cu pernuţe moi pentru urechi, fac ca aceste căşti să fie uşoare şi confortabile pentru copii. Banda de susţinere cu pernuţe se ajustează, de asemenea, pentru o potrivire perfectă şi prezintă puncte pe spate care îi ajută pe copii să vadă în ce direcţie să pună căştile.
Designul multicolor face căştile să iasă în evidenţă în toate modurile potrivite - iar copiii îşi pot personaliza căştile folosind propriile opere de artă! Pur şi simplu ridică fereastra transparentă a cupei pentru ureche, adaugă desenele sau picturile lor şi apoi închide fereastra cu un clic.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
missy1986
14/09/2025
Polska
Świetne słuchawki
Te słuchawki zostały zaprojektowane pod dzieci. Są lekkie, wytrzymałe jak na dziecięce dłonie :) Poza tym mają limit głośności co było dla mnie priorytetem w doborze tego sprzętu. Dźwięk jest miły, ciepły. Mają fajny kolor i do tego są wytworzone z materiału pochodzącego z recyklingu. Polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
blacksheep89
12/09/2025
Polska
Jestem na tak !
Słuchawki prezentują się solidnie i estetycznie – kolor turkusowy nadaje im nowoczesny wygląd, który szczególnie przypadnie do gustu dzieciom i młodzieży. Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie, konstrukcja jest lekka, a nauszniki wygodne, co pozwala korzystać z nich przez dłuższy czas bez dyskomfortu. Dźwięk jest czysty, z wyraźnymi tonami średnimi i wysokimi, bas jest obecny, ale niezbyt mocny – dzięki temu słuchawki dobrze sprawdzają się przy muzyce, audiobookach czy grach. Ważnym atutem jest funkcja ograniczenia głośności (85 dB), co chroni słuch najmłodszych użytkowników. Model jest łatwy w obsłudze, posiada odłączany przewód i możliwość składania, co ułatwia przechowywanie i transport. Dodatkowym plusem jest kompatybilność z popularnymi urządzeniami – smartfonami, tabletami czy laptopami.
Avantaje
wyglad, dzwiek
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Ola121
12/09/2025
Polska
Warto kupić
Moja córka jest zachwycona jakością dźwięku i wygoda noszenia klienta cena . Bardzo polecam ten produkt .
Avantaje
Super cena i jakość dźwięku wygoda
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAK2000CT Słuchawki nauszne dla dzieci
Volum limitat la 85 dB în conformitate cu standardele EN 50332 pentru audiţie în siguranţă.