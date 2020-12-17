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Producție oprită

Boxă Philips Georg Jensen

TAJS30/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Ia muzica cu tine. Cu stil.

Design curbat frumos, senzaţie tactilă plăcută. Cu materialul din amestec de lână pentru difuzor şi placa superioară din oţel lustruit, această boxă Bluetooth de mici dimensiuni va întoarce capetele oriunde mergi. Obţii sunet clar şi o durată de redare de până la 6 ore.

Vezi toate beneficiile

Ia muzica cu tine. Cu stil.

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 4 W

  • Durată de redare de 6 ore

  • Grad IPX7 de rezistenţă la apă

Armonie tactilă. Componente din oţel lustruit proiectate de Georg Jensen.

Armonie tactilă. Componente din oţel lustruit proiectate de Georg Jensen.

Proiectată împreună cu Georg Jensen, această boxă Bluetooth mică şi curbată este simplă şi totuşi remarcabilă. Placa superioară din oţel lustruit contrastează frumos cu materialul textil Kvadrat pentru difuzor. Elementele distinctive discrete ale mărcii denotă designul Philips şi Georg Jensen.

Material textil Kvadrat pentru difuzor. Creat să permită trecerea sunetului.

Material textil Kvadrat pentru difuzor. Creat să permită trecerea sunetului.

Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.

6 ore de redare. Asociază pentru sunet stereo.

6 ore de redare. Asociază pentru sunet stereo.

Bateria oferă un timp de redare de 6 de ore la o încărcare completă, iar boxa dispune de butoane pentru controlul volumului. Poţi să o asociezi cu o boxă Philips Georg Jensen identică pentru a te bucura de muzică stereo. Nu trebuie decât să apeşi butonul de pornire timp de 2 secunde.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/12/2020

Polska

Polska

Mały, świetnie wykonany wariat

Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!

Avantaje

Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Data utilizării 2019-11-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAJS30 Głośnik Philips George Jensen

Data utilizării 2019-11-17

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