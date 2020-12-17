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Producție oprită
Ia muzica cu tine. Cu stil.
Design curbat frumos, senzaţie tactilă plăcută. Cu materialul din amestec de lână pentru difuzor şi placa superioară din oţel lustruit, această boxă Bluetooth de mici dimensiuni va întoarce capetele oriunde mergi. Obţii sunet clar şi o durată de redare de până la 6 ore.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 4 W
Durată de redare de 6 ore
Grad IPX7 de rezistenţă la apă
Proiectată împreună cu Georg Jensen, această boxă Bluetooth mică şi curbată este simplă şi totuşi remarcabilă. Placa superioară din oţel lustruit contrastează frumos cu materialul textil Kvadrat pentru difuzor. Elementele distinctive discrete ale mărcii denotă designul Philips şi Georg Jensen.
Difuzorul este acoperit de un material textil premium creat de producătorul de top Kvadrat. Acest material superb cu amestec de lână este transparent din punct de vedere acustic, permiţând trecerea liberă a sunetului de la difuzor în cameră.
Bateria oferă un timp de redare de 6 de ore la o încărcare completă, iar boxa dispune de butoane pentru controlul volumului. Poţi să o asociezi cu o boxă Philips Georg Jensen identică pentru a te bucura de muzică stereo. Nu trebuie decât să apeşi butonul de pornire timp de 2 secunde.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Grzezuk
17/12/2020
Polska
Mały, świetnie wykonany wariat
Wykonanie premium, świetny materiał i piękny metalowy element. Zazwyczaj nie przywiązuję uwagi do detali, ale ten głośnik jest świetnie wykonany. Wiadomo, że jeśli chcemy doskonałych wrażeń z odsłuchu to nic nie zastąpi zestawu z porządnym amplitunerem i kolumnami. Ten głośnik jednak doskonale sprawdzi się na weekend za miastem i jakąś małą imprezkę, której chętnie będzie przygrywał. Dźwięk jest czysty w górnych i średnich tonach. Niskie tony są słyszalne, ale fizyki nie oszukamy. Szczerze polecam, na prawdę!
Avantaje
Jakość dźwięku, doskonałe wykonanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Data utilizării 2019-11-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAJS30 Głośnik Philips George Jensen
Data utilizării 2019-11-17