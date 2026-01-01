Acumulator extern Philips Georg Jensen

Atunci când vrei ca tehnologia ta să vină într-o formă frumoasă, acest acumulator extern îţi îndeplineşte cerinţele. Proiectat cu meticulozitate, cu piele maro închis şi elemente din oţel lustruit, carcasa ascunde un suport de încărcare wireless Qi. Cureaua detaşabilă este în acelaşi timp un cablu USB-A la USB-C.