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TAJP10/00
Acumulator extern Philips Georg Jensen
Atunci când vrei ca tehnologia ta să vină într-o formă frumoasă, acest acumulator extern îţi îndeplineşte cerinţele. Proiectat cu meticulozitate, cu piele maro închis şi elemente din oţel lustruit, carcasa ascunde un suport de încărcare wireless Qi. Cureaua detaşabilă este în acelaşi timp un cablu USB-A la USB-C.
Suprafaţa mare de încărcare facilitează amplasarea unui telefon pe suport, iar puterea maximă de încărcare este de 5 W.
Cureaua de transport din silicon maro închis încorporează conexiuni USB-A la USB-C pentru încărcarea acumulatorului.
Componente din oţel lustruit proiectate de Georg Jensen
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