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TAH8000EWT/00
Sunet detaliat, natural
Baterie înlocuibilă
Anularea zgomotului Pro
Până la 70 de ore de redare
Difuzoarele de 40 mm acoperite cu mătase îţi oferă un sunet detaliat, iar Dynamic Bass aduce un bas plin, bogat, chiar şi la volume mici. Codecurile LDAC şi LC3 sunt acceptate, astfel încât să poţi profita la maximum de streaming de înaltă rezoluţie şi să poţi asculta cu cablul prin USB-C. În plus, poţi activa Spatial Audio în aplicaţia noastră pentru o experienţă de ascultare mai captivantă.
Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.
Dacă eşti într-un apel, microfoanele dedicate şi un algoritm de reducere a zgomotului se combină pentru a-ţi capta clar vocea şi a reduce zgomotul de fundal. Chiar dacă eşti pe o stradă aglomerată din oraş într-o zi cu vânt puternic, vocea ta va fi transmisă clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
4.0
din 5
4
Recenzii
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Avantaje
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne