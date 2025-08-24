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TAH6509BK/00
Lasă-te captivat
Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului şi potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obţii sunet bogat, fin şi poţi folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri şi filme.
Anularea zgomotului Pro
Fixare peste ureche
Sunet natural. Bas dinamic
Până la 70 de ore de redare
Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern,inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău,Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile,astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.
Suporturile rotunde pentru cupe şi forma elegantă conferă acestor căşti supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuţele pentru cupe din spumă cu memorie menţin confortul în timpul ascultării îndelungate,iar cupele pentru urechi se pliază şi se rotesc spre interior pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă.
Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm şi de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a te bucura de puterea maximă a basului fără a creşte volumul,activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncţional sau al aplicaţiei Philips Headphones.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Fabian Nol
24/08/2025
Polska
Tak🥰
Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips
Avantaje
Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość
Dezavantaje
Z waty nic nie ma
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2025-07-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Data utilizării 2025-07-24