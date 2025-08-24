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6000 seriesCăşti wireless supraauriculare

TAH6509BK/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Lasă-te captivat

Fie că lucrezi, fie că te joci, zilele tale trec fără griji cu aceste căşti wireless cu anulare a zgomotului! Anularea adaptivă a zgomotului şi potrivirea confortabilă pe ureche te fac să rămâi captivat. Obţii sunet bogat, fin şi poţi folosi setarea de decalaj redus pentru jocuri şi filme.

Vezi toate beneficiile

Lasă-te captivat

  • Anularea zgomotului Pro

  • Fixare peste ureche

  • Sunet natural. Bas dinamic

  • Până la 70 de ore de redare

Bucură-te de anularea zgomotului Pro

Bucură-te de anularea zgomotului Pro

Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern,inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău,Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile,astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.

Uşoare,confortabile,pliabile şi elegante!

Uşoare,confortabile,pliabile şi elegante!

Suporturile rotunde pentru cupe şi forma elegantă conferă acestor căşti supraauriculare un element distinctiv de stil. Pernuţele pentru cupe din spumă cu memorie menţin confortul în timpul ascultării îndelungate,iar cupele pentru urechi se pliază şi se rotesc spre interior pentru depozitare uşoară în buzunar sau în geantă.

Sunet excelent chiar şi la volum redus,cu Dynamic Bass

Sunet excelent chiar şi la volum redus,cu Dynamic Bass

Te vei bucura de un sunet bogat de la difuzoarele de 40 mm şi de o bună izolare pasivă a zgomotului datorită fixării pe ureche. Pentru a te bucura de puterea maximă a basului fără a creşte volumul,activează Dynamic Bass prin intermediul butonului multifuncţional sau al aplicaţiei Philips Headphones.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/08/2025

Polska

Polska

Tak🥰

Po pierwsze bo ma ANC i są świetne te słuchawki polecam Philips

Avantaje

Są świetne w korzystaniu i świetne mają jakość

Dezavantaje

Z waty nic nie ma

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2025-07-24

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series TAH6509BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Data utilizării 2025-07-24

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