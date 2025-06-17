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TAH4209BL/00
Disponibil în
Căşti supraauriculare uşoare
Sunet natural. Bas dinamic
Până la 55 de ore de redare
Apeluri clare
Aceste căşti supraauriculare sunt pregătite pentru confort de zi cu zi. Banda de cap amortizată este atât de uşoară încât abia o vei simţi, iar cupele moi pentru urechi pot fi înclinate, astfel încât se potrivească exact cum trebuie. Fiecare cupă pentru urechi este căptuşită cu spumă cu memorie: cu cât le porţi mai mult, cu atât le vei iubi mai mult.
Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 32 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îţi place basul, activează Dynamic Bass prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.
Cu până la 55 de ore de redare, aceste căşti wireless vor rezista la numeroase liste de redare. Se încarcă complet în doar 2 ore prin USB-C, iar o încărcare rapidă de 15 minute îţi va oferi suficientă energie pentru a continua redarea timp de încă 2 ore.
4.9
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
RudeLisi
17/06/2025
Polska
Najlepsze słuchawki, jakie miałam
Próbuję doszukać się minusów i nie umiem: świetne basy i dźwięk ogółem, bardzo długa żywotność akumulatora na jednym ładowaniu (ładuję z reguły raz na tydzień, a często korzystam aktywnie przez kilkanaście godzin dziennie), bardzo dobrze leżą i nie ugniatają uszu, a przede wszystkim - według moich rozmówców mają rewelacyjną jakość dźwięku w trakcie rozmów. Pierwszy raz mogę wyjść na ruchliwą ulicę, rozmawiać z kimś i nie dostaję co chwilę uwag, że "ojej, ale głośno, gdzie ty jesteś?" albo że wiatr huczy w mikrofon. Gubią zasięg tak naprawdę dopiero kiedy jestem na drugim końcu swojego sporego mieszkania, za trzema ścianami.
Avantaje
świetny dźwięk, mocne basy, absurdalnie długa żywotność akumulatora, rewelacyjna jakość dźwięku w czasie rozmów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
23/05/2025
Polska
Ten produkt jest zajebisty
Kupiłem je 2 dni temu w media expert mają moc mają dobry bas i aż 55h na jednym naładowaniu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Artsiom21
05/11/2024
Polska
Philips TAH4209BL/00
Byłem mile zaskoczony, gdy kupiłem słuchawki Philips TAH4209BL/00, aby tymczasowo zastąpić moje główne słuchawki podczas naprawy gwarancyjnej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się po nich zbyt wiele, ale spisały się lepiej, niż mogłem się spodziewać. Są warte swojej ceny - wygodne, lekkie, a plastik jest zaskakująco przyjemny w dotyku. Nawiasem mówiąc, bateria wystarcza na ponad dwa dni użytkowania, co jest dla mnie zaskakujące, zwłaszcza przy dłuższym użytkowaniu. Dźwięk jest całkiem przyzwoity, chociaż przy maksymalnej głośności staje się nieco zniekształcony, więc lepiej słuchać przy niższej głośności. Aplikacja jest ciekawym dodatkiem, ale wbudowane ustawienia EQ tylko psują dźwięk. Ogólnie rzecz biorąc, jest to świetny wybór do oglądania filmów i oglądania streamów. Nie nadają się jednak do słuchania muzyki, a przełączanie między urządzeniami nie jest tak płynne jak w droższych modelach. W swojej cenie są zdecydowanie warte rozważenia i są miłym zaskoczeniem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series TAH4209WT Nauszne słuchawki bezprzewodowe