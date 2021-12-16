ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Simte basul
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul
  • Simte basul

Producție oprită

Căşti wireless supraauriculare

TAH4205BK/00

4
| (25) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Simte basul
Ascultă-ţi muzica cu un bas mai puternic. Aceste căşti supraauriculare wireless dispun de un buton BASS Boost, aşa că poţi da volumul mai tare oricând doreşti. Obţii o durată de redare de până la 29 de ore, încărcare rapidă şi culori mate elegante din care poţi alege.
Vezi toate beneficiile

Simte basul

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pliere compactă

  • Până la 29 de ore de redare

Buton BASS Boost. Bas mai puternic la o atingere

Buton BASS Boost. Bas mai puternic la o atingere

Aceste căşti supraauriculare dispun de difuzoare acustice puternice din neodim, de 32 mm, care îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Când vrei mai mult, apasă butonul BASS Boost şi vei simţi imediat diferenţa.

29 de ore de redare. Încărcare prin USB.

29 de ore de redare. Încărcare prin USB.

Obţine până la 29 de ore de redare de la o încărcare de 2 ore prin USB-C. Dacă bateria se descarcă, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va permite să continui redarea muzicii încă 4 ore.

Bandă de cap uşoară, reglabilă, cu pernuţă

Bandă de cap uşoară, reglabilă, cu pernuţă

Disponibile în culori mate elegante, aceste căşti supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, atât de uşoară încât abia o vei simţi. Cupele moi pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea stângă/dreaptă şi pot fi înclinate până obţii potrivirea perfectă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.0

din 5

25

Recenzii

16/12/2021

România

România

Casti albe

Foarte bune. O calitate ridicată față de alte produse și accesibile

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare

28/09/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Super produkt

Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

25/04/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Dobre słuchawki. Warto

Słuchawki spełniają swoje zadanie. Używam na siłownię i nie mogę narzekać. Warto kupić.

Avantaje

Jakość dźwięku, wykonanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.