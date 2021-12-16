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Producție oprită
TAH4205BK/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pliere compactă
Până la 29 de ore de redare
Aceste căşti supraauriculare dispun de difuzoare acustice puternice din neodim, de 32 mm, care îţi oferă sunet clar şi bas puternic. Când vrei mai mult, apasă butonul BASS Boost şi vei simţi imediat diferenţa.
Obţine până la 29 de ore de redare de la o încărcare de 2 ore prin USB-C. Dacă bateria se descarcă, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va permite să continui redarea muzicii încă 4 ore.
Disponibile în culori mate elegante, aceste căşti supraauriculare dispun de o bandă de cap cu pernuţă, atât de uşoară încât abia o vei simţi. Cupele moi pentru urechi sunt marcate clar pentru urechea stângă/dreaptă şi pot fi înclinate până obţii potrivirea perfectă.
4.0
din 5
25
Recenzii
JFSmokey
16/12/2021
România
Casti albe
Foarte bune. O calitate ridicată față de alte produse și accesibile
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH4205WT Căşti wireless supraauriculare
Kryniu
28/09/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super produkt
Jakość dźwięku i wykonania w stosunku do ceny bdb.
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH4205BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Piotr Gołaś
25/04/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Dobre słuchawki. Warto
Słuchawki spełniają swoje zadanie. Używam na siłownię i nie mogę narzekać. Warto kupić.
Avantaje
Jakość dźwięku, wykonanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAH4205BL Nauszne słuchawki bezprzewodowe
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.