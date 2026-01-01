Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
TAH4000BK/00
Disponibil în
Sunet natural. Bas dinamic
Potrivire confortabilă pe ureche
Componente înlocuibile
Până la 70 de ore de redare
Difuzoarele de 32 mm cu reglare fină şi Dynamic Bass se combină pentru a-ţi oferi un sunet excelent cu bas plin, bogat, chiar şi la volume mici. Dacă vizionezi un film sau un joc, poţi activa un mod cu latenţă redusă în aplicaţia noastră însoţitoare.
Căştile cu perniţe din piele ecologică moale şi banda de susţinere ajustabilă şi confortabilă îţi oferă o potrivire extrem de comodă. Pentru cea mai bună etanşare acustică şi confort, poţi înlocui perniţele din spumă cu memorie atunci când se uzează în timp. De asemenea, poţi schimba bateria reîncărcabilă litiu-ion a căştilor când ajunge la sfârşitul duratei de viaţă.
Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Android Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.
Recenzii