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TAEP200/12
Bucură-te de tot conţinutul – de pe DVD şi USB
Playerul tău preferat, cu o calitate perfect realistă a imaginii şi capacitatea de a reda practic orice disc! DVD playerul Philips TAEP200 îţi oferă o experienţă de divertisment cu filmele şi muzica dorite.
USB 2.0
Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi este un produs superior care păstrează toate detaliile şi calitatea imaginii iniţiale. Acesta afişează nuanţe subtile şi asigură o tranziţie uniformă între culori, generând o imagine intensă şi naturală. Limitările convertorului digital-analogic obişnuit, pe 10 biţi, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.
Redă practic orice disc dorești - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentează flexibilitatea imbatabilă şi luxul redării tuturor discurilor tale pe un singur dispozitiv.
Indiferent ce vizionezi şi pe ce televizor, Screen Fit se asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus şi de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur şi simplu apasă butonul Screen Fit, selectează formatul şi bucură-te de film în format full-screen.
3.9
din 5
8
Recenzii
Macimaci
22/12/2023
Magyarország
A legtöbb videó formátumot beolvassa.
A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.
Avantaje
Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.
Dezavantaje
Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Data utilizării 2023-11-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó
Data utilizării 2023-11-22
Andreess
12/01/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produkt prosty w obsłudze
Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.
Avantaje
Małe gabaryty, prosta obsługa
Dezavantaje
BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Data utilizării 2020-12-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD
Data utilizării 2020-12-12
rampas
12/05/2021
Česká republika
přehraje všechno co mám doma
mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Data utilizării 2021-04-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD přehrávač
Data utilizării 2021-04-12
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