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2000 seriesDVD player

TAEP200/12

3.9

| (8) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru

Bucură-te de tot conţinutul – de pe DVD şi USB

Playerul tău preferat, cu o calitate perfect realistă a imaginii şi capacitatea de a reda practic orice disc! DVD playerul Philips TAEP200 îţi oferă o experienţă de divertisment cu filmele şi muzica dorite.

Vezi toate beneficiile

Bucură-te de tot conţinutul – de pe DVD şi USB

  • USB 2.0

Procesare video pe 12 biţi/108 MHz pentru imagini clare şi naturale

Procesare video pe 12 biţi/108 MHz pentru imagini clare şi naturale

Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi este un produs superior care păstrează toate detaliile şi calitatea imaginii iniţiale. Acesta afişează nuanţe subtile şi asigură o tranziţie uniformă între culori, generând o imagine intensă şi naturală. Limitările convertorului digital-analogic obişnuit, pe 10 biţi, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Redă practic orice disc dorești - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentează flexibilitatea imbatabilă şi luxul redării tuturor discurilor tale pe un singur dispozitiv.

Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Indiferent ce vizionezi şi pe ce televizor, Screen Fit se asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile negre nedorite din partea de sus şi de jos sunt eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur şi simplu apasă butonul Screen Fit, selectează formatul şi bucură-te de film în format full-screen.

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

8

Recenzii

3

22/12/2023

Magyarország

Magyarország

A legtöbb videó formátumot beolvassa.

A piacon lévő kínálatok közül (más márkákat is ide sorolva) a legtöbb videó formátumot beolvassa.

Avantaje

Sok fajta formátumot le lehet játszani, kis helyen is elfér, nagyon aranyos, kicsi méretű.

Dezavantaje

Még nem találtam hibát, vagy negatívumot.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Data utilizării 2023-11-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD-lejátszó

Data utilizării 2023-11-22

12/01/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Produkt prosty w obsłudze

Odtwarzacz bardzo prosty w obsłudze, o małych gabarytach, prezentuje się dobrze, odtwarzacz płynnie i szybko płyty CD i DVD. Odtwarzanie z dysku zewnętrznego też nie sprawia problemów. Cena konkurencyjna.

Avantaje

Małe gabaryty, prosta obsługa

Dezavantaje

BRAK MENU W JĘZYKU POLSKIM MIMO,ŻE PRODOKT KUPIONY W POLSCE W MARKEVIE

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Data utilizării 2020-12-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 Odtwarzacz DVD

Data utilizării 2020-12-12

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

přehraje všechno co mám doma

mám rád Philips, pěkný design, dostupný servis, :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Data utilizării 2021-04-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 2000 series TAEP200 DVD přehrávač

Data utilizării 2021-04-12

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Referințe

  1. Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, identitatea vizuală HDMI şi siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.