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TAE5008WT/00
Să se audă basul!
Bucură-te de bas energic pentru toate melodiile tale. Aceste căşti intraauriculare dispun de fixare confortabilă, iar cu telecomanda pe fir poţi naviga uşor prin listele de redare. Perfect la primirea unui apel, când basul e pe punctul să explodeze la piesa preferată!
Bas puternic
Uşoare, cu fixare în ureche
Telecomandă cu 3 butoane, pe fir
Conector USB-C
Ce este viaţa în mişcare fără melodiile preferate? Aceste căşti oferă un bas energic şi îndrăzneţ din difuzoarele puternice de 10 mm. Bucură-te de o audiţie confortabilă cu elemente intraauriculare care se potrivesc perfect.
Oferă tratamentul corect listelor de redare ascultându-le aşa cum au fost menite să fie ascultate. Aceste căşti sunt prevăzute cu DAC încorporat, care îmbunătăţeşte calitatea a ceea ce asculţi. Bucură-te de fiecare secundă a melodiilor pe care le adori.
Tubul acustic oval şi cele trei mărimi de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă de care te poţi bucura ore în şir. Beneficiază de confort de ascultare întreaga zi.
Recenzii
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.