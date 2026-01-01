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Căşti intraauriculare cu microfon

TAE5008BL/00

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru

Să se audă basul!

Bucură-te de bas energic pentru toate melodiile tale. Aceste căşti intraauriculare dispun de fixare confortabilă, iar cu telecomanda pe fir poţi naviga uşor prin listele de redare. Perfect la primirea unui apel, când basul e pe punctul să explodeze la piesa preferată!

Vezi toate beneficiile

Să se audă basul!

  • Bas puternic

  • Uşoare, cu fixare în ureche

  • Telecomandă cu 3 butoane, pe fir

  • Conector USB-C

Bas energic. Sunet clar, indiferent de ceea ce asculţi

Ce este viaţa în mişcare fără melodiile preferate? Aceste căşti oferă un bas energic şi îndrăzneţ din difuzoarele puternice de 10 mm. Bucură-te de o audiţie confortabilă cu elemente intraauriculare care se potrivesc perfect.

DAC încorporat îmbunătăţeşte calitatea sunetului

Oferă tratamentul corect listelor de redare ascultându-le aşa cum au fost menite să fie ascultate. Aceste căşti sunt prevăzute cu DAC încorporat, care îmbunătăţeşte calitatea a ceea ce asculţi. Bucură-te de fiecare secundă a melodiilor pe care le adori.

Dă un impuls muzicii în confort real, toată ziua

Tubul acustic oval şi cele trei mărimi de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă de care te poţi bucura ore în şir. Beneficiază de confort de ascultare întreaga zi.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.