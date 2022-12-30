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  • Fotografie cu produsul în uz
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  • Fotografie telecomandă
  • Schiţă laterală conector
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless

TAB8805/10

4.2

| (17) Recenzii

Sunet cinematografic impresionat

Îmbunătăţeşte seara de filme cu acest soundbar puternic cu subwoofer wireless. Sunetul 3D captivant oferit de Dolby Atmos te aduce direct în mijlocul scenei. Compatibilitatea cu Play-Fi facilitează crearea unei veritabile configuraţii de sunet surround.

Vezi toate beneficiile

Sunet cinematografic impresionat

  • Subwoofer wireless de 400 W max.

  • Dolby Atmos®

  • Compatibil cu DTS Play-Fi

  • Se conectează la asistenţi vocali

Soundbar inteligent. Experienţă cinematografică impresionată.

Soundbar inteligent. Experienţă cinematografică impresionată.

Acest soundbar aduce 300 W de sunet bogat indiferent de ce vizionezi sau ce asculţi. 3.1 canale care umplu orice încăpere cu coloane sonore fascinante, efecte răsunătoare şi dialog extrem de clar. Subwooferul wireless adaugă impact fiecărei explozii şi fiecărui ritm.

Dolby Atmos. Intensifică emoţia.

Dolby Atmos. Intensifică emoţia.

Intensifică dramatismul indiferent ce vizionezi. Acest soundbar compatibil cu Dolby Atmos reproduce profunzimea, precum şi înălţimea, creând un sunet surround tridimensional virtual care se propagă deasupra şi în jurul tău.

Play-Fi. De la sunet în mai multe camere la sunet surround

Play-Fi. De la sunet în mai multe camere la sunet surround

Compatibilitatea uşoară cu Play-Fi va face din acest soundbar vedeta sistemului pentru mai multe camere. Poţi sincroniza boxe compatibile Play-Fi pentru sunet în mai multe camere sau poţi chiar crea un veritabil sistem de sunet surround – toate acestea prin aplicaţia Philips Sound sau aplicaţia Play-Fi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

17

Recenzii

30/12/2022

România

România

Angajat Philips

Sună excelent!

[Employee of philipsglobal] Soundbar-ul se aude foarte bine și e foarte convenient, dacă e folosit cu alte boxe prin PlayFi. Aplicația e puțin mai greu de folosit pentru a le împerechea, dar odată împerecheate, funcționează bine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2022-11-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2022-11-30

17/04/2023

Polska

Polska

Soudbar

Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data utilizării 2022-03-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data utilizării 2022-03-17

28/04/2022

Polska

Polska

Wart Uwagi

Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim

Avantaje

Dźwięk bass elegancki

Dezavantaje

Oprogramowanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data utilizării 2021-03-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem

Data utilizării 2021-03-28

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