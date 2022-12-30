Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
TAB8805/10
Sunet cinematografic impresionat
Îmbunătăţeşte seara de filme cu acest soundbar puternic cu subwoofer wireless. Sunetul 3D captivant oferit de Dolby Atmos te aduce direct în mijlocul scenei. Compatibilitatea cu Play-Fi facilitează crearea unei veritabile configuraţii de sunet surround.
Subwoofer wireless de 400 W max.
Dolby Atmos®
Compatibil cu DTS Play-Fi
Se conectează la asistenţi vocali
Acest soundbar aduce 300 W de sunet bogat indiferent de ce vizionezi sau ce asculţi. 3.1 canale care umplu orice încăpere cu coloane sonore fascinante, efecte răsunătoare şi dialog extrem de clar. Subwooferul wireless adaugă impact fiecărei explozii şi fiecărui ritm.
Intensifică dramatismul indiferent ce vizionezi. Acest soundbar compatibil cu Dolby Atmos reproduce profunzimea, precum şi înălţimea, creând un sunet surround tridimensional virtual care se propagă deasupra şi în jurul tău.
Compatibilitatea uşoară cu Play-Fi va face din acest soundbar vedeta sistemului pentru mai multe camere. Poţi sincroniza boxe compatibile Play-Fi pentru sunet în mai multe camere sau poţi chiar crea un veritabil sistem de sunet surround – toate acestea prin aplicaţia Philips Sound sau aplicaţia Play-Fi.
4.2
din 5
17
Recenzii
NumelemeunuesteJosh
30/12/2022
România
Angajat Philips
Sună excelent!
[Employee of philipsglobal] Soundbar-ul se aude foarte bine și e foarte convenient, dacă e folosit cu alte boxe prin PlayFi. Aplicația e puțin mai greu de folosit pentru a le împerechea, dar odată împerecheate, funcționează bine.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2022-11-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2022-11-30
VIWA70
17/04/2023
Polska
Soudbar
Witam po otrzymaniu informacji od was problem udało się rozwiązać soundbar połączył się z telewizorem przez wifi działa super jestem zaskoczony i to pozytywnie.Jak na moje potrzeby to jestem zadowolony Co do pomocy technicznej szybko sprawnie i konkretnie informacje czytelne i zrozumiałe miałem z już przyjemność korzystać z waszych usług i potwierdza się że działacie szybko miło i profesjonalnie Pozdrawiam Mariusz
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data utilizării 2022-03-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data utilizării 2022-03-17
Rafix1511
28/04/2022
Polska
Wart Uwagi
Jakoś za specjalnie nie byłem przekonany do tej firmy ale soundbar zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jedyne problemy to uzyskanie dźwięku dolby Atmos myślę że w aktualizacji zostanie to poprawione. Polecam wszystkim
Avantaje
Dźwięk bass elegancki
Dezavantaje
Oprogramowanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data utilizării 2021-03-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8805 Soundbar 3.1 z bezprzewodowym subwooferem
Data utilizării 2021-03-28