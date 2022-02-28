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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

TAB8405/10

4.6

| (12) Recenzii | 92% recomandă acest produs

The one cu sunetul din primul rând

Amplifică sunetul fiecărui film, fiecărui eveniment sportiv şi fiecărei liste de melodii. Acest soundbar elegant cu subwoofer wireless şi Dolby Atmos îţi oferă bas superior şi voci mai clare. În plus, este uşor de încorporat într-o configuraţie pentru mai multe camere.

Vezi toate beneficiile

The one cu sunetul din primul rând

  • Subwoofer wireless de 240 W max.

  • Dolby Atmos®

  • Compatibil cu DTS Play-Fi

  • Se conectează la asistenţi vocali

Mod EQ stadion. Vei avea impresia că eşti acolo

Simte emoţia sporturilor live chiar în camera ta de zi. Modul EQ stadion te cufundă în zgomotul ambiental al mulţimii, ca şi cum ai fi pe stadion! Lasă-te captivat de fiecare moment crucial şi auzi în continuare un comentariu extrem de clar.

Se conectează la dispozitivele tale preferate cu asistent vocal

Se conectează la dispozitivele tale preferate cu asistent vocal

Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea muzică pe soundbar. Preferi Siri? Acest soundbar funcţionează cu Apple AirPlay 2, astfel că poţi folosi şi acest asistent. Dă muzica mai tare. Omite melodii. Totul cu mâinile complet libere.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Intrare optică

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

12

Recenzii

92%

recomandă acest produs

3
1

28/02/2022

România

România

produsul are caracteristici tehnice excelente

calitatea sunetului este foarte buna,placut impresionat de sunetul de cinema.

Avantaje

ar fi avantaj daca pretul ar fi mai mic

Dezavantaje

nu sant

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2022-01-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2022-01-28

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Dizájn, hangtisztaság, basszus

The One szériához vettük és egyáltalán nem bántuk meg! Mind Dizájnban (a tv-hez illik), mind a hangjában teljesen meg vagyunk elégedve! A basszus is tökéletes harmóniában van a magas és közép hangokkal!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Data utilizării 2021-05-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Data utilizării 2021-05-14

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

szuper, szép dizájn,

NAGYON SZÉPEN TISZTÁN SZÓL, SZUPER CUCC, MÉG JÓ HOGY KIRÁLY PHILIPS

Avantaje

SZÉP TISZTA HANGZÁS

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Data utilizării 2022-02-14

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Data utilizării 2022-02-14

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