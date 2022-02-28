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Producție oprită
The one cu sunetul din primul rând
Amplifică sunetul fiecărui film, fiecărui eveniment sportiv şi fiecărei liste de melodii. Acest soundbar elegant cu subwoofer wireless şi Dolby Atmos îţi oferă bas superior şi voci mai clare. În plus, este uşor de încorporat într-o configuraţie pentru mai multe camere.
Subwoofer wireless de 240 W max.
Dolby Atmos®
Compatibil cu DTS Play-Fi
Se conectează la asistenţi vocali
Simte emoţia sporturilor live chiar în camera ta de zi. Modul EQ stadion te cufundă în zgomotul ambiental al mulţimii, ca şi cum ai fi pe stadion! Lasă-te captivat de fiecare moment crucial şi auzi în continuare un comentariu extrem de clar.
Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea muzică pe soundbar. Preferi Siri? Acest soundbar funcţionează cu Apple AirPlay 2, astfel că poţi folosi şi acest asistent. Dă muzica mai tare. Omite melodii. Totul cu mâinile complet libere.
4.6
din 5
12
Recenzii
92%
recomandă acest produs
toby2
28/02/2022
România
produsul are caracteristici tehnice excelente
calitatea sunetului este foarte buna,placut impresionat de sunetul de cinema.
Avantaje
ar fi avantaj daca pretul ar fi mai mic
Dezavantaje
nu sant
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2022-01-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8405 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2022-01-28
Peti99
14/06/2022
Magyarország
Dizájn, hangtisztaság, basszus
The One szériához vettük és egyáltalán nem bántuk meg! Mind Dizájnban (a tv-hez illik), mind a hangjában teljesen meg vagyunk elégedve! A basszus is tökéletes harmóniában van a magas és közép hangokkal!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Data utilizării 2021-05-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Data utilizării 2021-05-14
JEGESMEDVE
14/06/2022
Magyarország
szuper, szép dizájn,
NAGYON SZÉPEN TISZTÁN SZÓL, SZUPER CUCC, MÉG JÓ HOGY KIRÁLY PHILIPS
Avantaje
SZÉP TISZTA HANGZÁS
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Data utilizării 2022-02-14
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB8505 2,1 csatornás soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval
Data utilizării 2022-02-14