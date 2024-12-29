Bună ziua, Vă mulțumim că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră cu soundbar-ul TAB5309. Ne pare rău să aflăm că întâmpinați probleme cu nivelul basului subwooferului. Vă recomandăm să încercați următorii pași pentru a îmbunătăți performanța basului: Amplasați corect subwooferul: Asigurați-vă că subwooferul este poziționat pe podea, ideal lângă un perete sau într-un colț, pentru a optimiza rezonanța basului. Verificați conexiunile: Deși ați utilizat atât HDMI ARC, cât și Bluetooth, vă rugăm să confirmați că toate cablurile sunt conectate corect și că în setările televizorului este selectată redarea audio prin HDMI ARC atunci când folosiți această conexiune. Experimentați cu modurile de sunet: Încercați diferite moduri audio (ex. Film, Muzică, Bass Boost) pe soundbar pentru a verifica dacă basul se îmbunătățește. Resetați soundbar-ul: Efectuați o resetare la setările din fabrică (consultați manualul de utilizare pentru instrucțiuni) pentru a elimina eventuale setări care pot cauza probleme. Actualizați firmware-ul: Verificați dacă există o actualizare disponibilă pentru firmware-ul soundbar-ului și realizați update-ul dacă este cazul. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vă invităm să ne contactați prin intermediul platformelor noastre de socializare: Instagram, Facebook sau X. Suntem aici pentru a vă ajuta să beneficiați de cea mai bună experiență cu soundbar-ul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru feedback și pentru încrederea acordată.