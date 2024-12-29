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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

TAB5309/10

2.4

| (5) Recenzii

Sunet mai bun și mai profund pentru tot conținutul tău de divertisment

Dați viață filmelor și nu numai cu acest soundbar puternic și subwooferul wireless. Exploziile vor răsuna. Muzica va prinde viață. Jocurile devin mai spectaculoase. Tehnologia audio sofisticată creează o experiență sonoră captivantă, indiferent de ceea ce vizionați.

Vezi toate beneficiile

Sunet mai bun și mai profund pentru tot conținutul tău de divertisment

  • 2.1 canale, subwoofer wireless

  • 240 W max. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 canale. Subwoofer wireless pentru un bas mai profund

2.1 canale. Subwoofer wireless pentru un bas mai profund

Cele 2.1 canale și tehnologia audio captivantă îți oferă noi niveluri de sunet, în timp ce subwooferul wireless compact conferă efectelor și muzicii o intensitate impresionantă. Cele patru moduri EQ îți permit să alegi un stil de sunet potrivit conținutului vizionat, iar vocile devin mai clare în orice mod dacă activezi funcția de îmbunătățire a dialogurilor.

DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ţi o experienţă audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare şi funcţionează în orice orice încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicaţia Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Sunet cinematografic, acasă

Dolby Digital Plus. Sunet cinematografic, acasă

Bucură-te de un loc în primul rând pentru toate dramele pe care le vezi şi le joci. Acest soundbar compatibil cu Dolby Digital Plus îţi oferă o experienţă de sunet surround fără a fi nevoie de boxe suplimentare. Vei auzi şi vei simţi diferenţa.

Specificaţii tehnice

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2.4

din 5

5

Recenzii

4

29/12/2024

România

România

Ok

Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit

Avantaje

Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled

Dezavantaje

Deocamdata nu am ce sa trec aici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2024-11-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2024-11-29

29/08/2025

România

România

Bass aproape inexistent.

Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?

Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2025-07-29

Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless

Data utilizării 2025-07-29

01/09/2024

Slovensko

Slovensko

Sklamanie

Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.

Dezavantaje

Nastavenie hlasitosti

Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Data utilizării 2024-08-01

Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom

Data utilizării 2024-08-01

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