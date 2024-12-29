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TAB5309/10
Sunet mai bun și mai profund pentru tot conținutul tău de divertisment
Dați viață filmelor și nu numai cu acest soundbar puternic și subwooferul wireless. Exploziile vor răsuna. Muzica va prinde viață. Jocurile devin mai spectaculoase. Tehnologia audio sofisticată creează o experiență sonoră captivantă, indiferent de ceea ce vizionați.
2.1 canale, subwoofer wireless
240 W max. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Cele 2.1 canale și tehnologia audio captivantă îți oferă noi niveluri de sunet, în timp ce subwooferul wireless compact conferă efectelor și muzicii o intensitate impresionantă. Cele patru moduri EQ îți permit să alegi un stil de sunet potrivit conținutului vizionat, iar vocile devin mai clare în orice mod dacă activezi funcția de îmbunătățire a dialogurilor.
Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ţi o experienţă audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare şi funcţionează în orice orice încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicaţia Philips Home Entertainment.
Bucură-te de un loc în primul rând pentru toate dramele pe care le vezi şi le joci. Acest soundbar compatibil cu Dolby Digital Plus îţi oferă o experienţă de sunet surround fără a fi nevoie de boxe suplimentare. Vei auzi şi vei simţi diferenţa.
2.4
din 5
5
Recenzii
29/12/2024
România
Ok
Având în vedere calitate sunet pret este mai mult decât ok. Este achiziționat de la Altex Giurgiu din data de 8.12.2024 și pana în data de 29.12.2024 cand las recenzia sunt super multumit
Avantaje
Calitate sunet excepțională vs pret in jur de 560 lei se sincronizează perfect cu un Samsung qled
Dezavantaje
Deocamdata nu am ce sa trec aici
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2024-11-29
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2024-11-29
Rdani
29/08/2025
România
Bass aproape inexistent.
Bună, am achiziționat acest soundbar din Altex și din păcate am observat că bassul la subwoofer este aproape inexistent. Am umblat la setări nivelul de bass este la maxim dar bass aproape deloc. L-am conectat prin cablu Hdmi Arc și prin Bluetooth și aceași problemă. Ce este de făcut?
Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2025-07-29
Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 cu subwoofer wireless
Data utilizării 2025-07-29
BlondynSK
01/09/2024
Slovensko
Sklamanie
Som sklamany zo zvysovania hlasitosti. Mam TV Philips, tak som sa tesil ako budem vsetko ovladat 1 ovladacom. No problem je, ze soundbar ma iba 8 stupnov hlasitosti. 1 je 12% a druhy je 25% ... no v noci bud, slabo pocujete ale jr to pocut v dalsich izbach. Nechapem co chceli usetrit. Soundbar pojdem vratit. Zvuk je asi fajn.
Dezavantaje
Nastavenie hlasitosti
Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Data utilizării 2024-08-01
Acest review a fost făcut pentru TAB5309 Soundbar 2.1 s bezdrôtovým subwooferom
Data utilizării 2024-08-01