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Soundbaruri şi sisteme audio
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Soundbar 2.0
Asistență
TAB5109/10
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Pentru iOS şi Android
Suportă controlul anumitor modele de boxe Bluetooth Philips, soundbaruri, boxe pentru petreceri, microsisteme, aparate CD soundmachine și radiouri portabile.
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