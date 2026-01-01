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  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
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  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău
  • Sunet mai bun pentru divertismentul tău

Soundbar 2.0

TAB5109/10

Sunet mai bun pentru divertismentul tău

Vei iubi mai mult să vizionezi ceea ce îţi place sau să te joci jocurile preferate! Acest soundbar cu aspect deosebit, cu profil redus, îţi oferă voci mai clare şi efecte cu sunet mai bun. Tehnologia audio sofisticată creează o experienţă audio captivantă, indiferent de ceea ce vizionezi.

Vezi toate beneficiile

Sunet mai bun pentru divertismentul tău

  • 2.0 canale

  • HDMI ARC max. 120 W

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital PLUS

Sunet TV pur şi simplu mai bun

Sunet TV pur şi simplu mai bun

Cele 2.0 canale ale acestui soundbar şi tehnologia audio captivantă aduc noi niveluri de sunet pentru tot ceea ce-ţi place. Cele patru moduri de egalizator îţi permit să alegi un stil de sunet care să se potrivească cu ceea ce urmăreşti şi poţi face vocile mai clare în orice mod, prin activarea funcţiei de îmbunătăţire a dialogului.

DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

DTS Virtual:X pentru sunet 3D captivant în orice încăpere

Compatibilitatea cu DTS Virtual:X transformă sunetul televizorului tău, oferindu-ţi o experienţă audio 3D virtuală, indiferent de ce este pe ecran! Nu ai nevoie de difuzoare suplimentare şi funcţionează în orice orice încăpere: activează-l prin telecomanda soundbarului sau prin aplicaţia Philips Home Entertainment.

Dolby Digital Plus. Sunet cinematografic, acasă

Dolby Digital Plus. Sunet cinematografic, acasă

Bucură-te de un loc în primul rând pentru toate dramele pe care le vezi şi le joci. Acest soundbar compatibil cu Dolby Digital Plus îţi oferă o experienţă de sunet surround fără a fi nevoie de boxe suplimentare. Vei auzi şi vei simţi diferenţa.

Specificaţii tehnice

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