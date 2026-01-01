Sunet TV pur şi simplu mai bun

Cele 2.0 canale ale acestui soundbar şi tehnologia audio captivantă aduc noi niveluri de sunet pentru tot ceea ce-ţi place. Cele patru moduri de egalizator îţi permit să alegi un stil de sunet care să se potrivească cu ceea ce urmăreşti şi poţi face vocile mai clare în orice mod, prin activarea funcţiei de îmbunătăţire a dialogului.