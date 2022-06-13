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Producție oprită
TAA6606BK/00
Aleargă în siguranţă, pedalează liber
Alege un nou mod de audiţie în timp ce te antrenezi! Aceste căşti wireless cu conducţie osoasă pentru sport îţi oferă libertatea de a vorbi cu alţi sportivi şi de a rămâne perfect atent la ce se întâmplă în jur. Alergările şi cursele tocmai au devenit mai bune.
Design deschis
Conducţie osoasă
Uşoare şi robuste
Protecţie împotriva prafului/apei IP67
Cu 9 ore de redare la o singură încărcare, aceste căşti cu design deschis şi conducţie osoasă pot fi folosite pe toată durata cursei. O încărcare completă durează 2 ore prin USB-C. Ai nevoie de puţin mai mult? O încărcare de doar 15 minute îţi oferă încă o oră de redare.
Tehnologia de conducţie osoasă transmite sunetul prin oasele craniului, lăsând urechile libere pentru a auzi sunetele din jur. Poţi asculta muzică şi podcasturi şi poţi totuşi auzi sunetul paşilor tăi pe traseu. Sau o maşină care se apropie prea mult de roata ta din spate.
3.8
din 5
66
Recenzii
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab
nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom
Avantaje
szabadság és biztonság
Dezavantaje
ára
Acest review a fost făcut pentru TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Data utilizării 2022-02-13
Acest review a fost făcut pentru TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Data utilizării 2022-02-13
Swatu
30/05/2025
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie
Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.
Acest review a fost făcut pentru TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2024-04-30
Acest review a fost făcut pentru TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2024-04-30
Bastecki
05/06/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super słuchawki dla aktywnych
To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.
Avantaje
Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria
Dezavantaje
Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2023-05-05
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji
Data utilizării 2023-05-05
Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.