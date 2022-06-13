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Producție oprită

Căşti wireless pentru sport cu design deschis

TAA6606BK/00

3.8

| (66) Recenzii

Aleargă în siguranţă, pedalează liber

Alege un nou mod de audiţie în timp ce te antrenezi! Aceste căşti wireless cu conducţie osoasă pentru sport îţi oferă libertatea de a vorbi cu alţi sportivi şi de a rămâne perfect atent la ce se întâmplă în jur. Alergările şi cursele tocmai au devenit mai bune.

Vezi toate beneficiile

Aleargă în siguranţă, pedalează liber

  • Design deschis

  • Conducţie osoasă

  • Uşoare şi robuste

  • Protecţie împotriva prafului/apei IP67

Antrenează-te toată ziua. 9 ore de redare

Cu 9 ore de redare la o singură încărcare, aceste căşti cu design deschis şi conducţie osoasă pot fi folosite pe toată durata cursei. O încărcare completă durează 2 ore prin USB-C. Ai nevoie de puţin mai mult? O încărcare de doar 15 minute îţi oferă încă o oră de redare.

Conducţie osoasă. Sunet fără căşti intraauriculare

Conducţie osoasă. Sunet fără căşti intraauriculare

Tehnologia de conducţie osoasă transmite sunetul prin oasele craniului, lăsând urechile libere pentru a auzi sunetele din jur. Poţi asculta muzică şi podcasturi şi poţi totuşi auzi sunetul paşilor tăi pe traseu. Sau o maşină care se apropie prea mult de roata ta din spate.

Microfoanele încorporate elimină zgomotul ambiental în apeluri

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.8

din 5

66

Recenzii

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

csontvezetéses sport fülhallgató, kényelem és szab

nem kell a fülbe dugni, kényelmesen csontvezetés által hallgatható a tartalom

Avantaje

szabadság és biztonság

Dezavantaje

ára

Acest review a fost făcut pentru TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Data utilizării 2022-02-13

Acest review a fost făcut pentru TAA6606BK Open-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Data utilizării 2022-02-13

30/05/2025

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobre słuchawki w dobrej cenie

Słuchawki odtwarzają dźwięk bardzo przyzwoicie jak na słuchawki kostne. Wygodnie leżą, choć używają czapki lub opaski mogą trochę uciskać. Byłem sceptycznie nastawiony do słuchawek z przewodnictwem kostnym,ale ten produkt spełnił moje oczekiwania.

Acest review a fost făcut pentru TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data utilizării 2024-04-30

Acest review a fost făcut pentru TAA5608BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data utilizării 2024-04-30

05/06/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Super słuchawki dla aktywnych

To mój pierwszy kontakt z tego typu słuchawkami i muszę przyznać, że grają zaskakująco dobrze. Oczywiście nie jest to sprzęt dla audiofilów, ale podczas podczas uprawiania sportu nie odbiegają znacząco od używanych przeze mnie wcześniej słuchawek dokanałowych z ANC. Słuchawki mają oprócz jakości dźwięku też inne zalety. Bezproblemowo łączą się z telefonem. Mają ergonomicznie umiejscowione przyciski. Świetnie trzymają się na głowie - po założeniu nie przesuwają się ani nie uciskają nawet po kilkugodzinnej jeździe na rowerze, a co ważne nie odcinają kontaktu z otoczeniem. Bateria trzyma wystarczająco długo. Podświetlenie jest bardzo delikatne i myślę, że będzie widoczne wyłącznie po zmroku. Wadą jest słaby mikrofon, o ile w pomieszczeniu rozmówca mnie słyszy, o tyle na zewnątzr są z tym problemy. Ogólnie polecam jako podstawowe słuchawki do uprawiania sportu.

Avantaje

Zaskakująca dobra jakość dźwięku, ergonomia, bateria

Dezavantaje

Słaba jakość dźwięku zbieranego przez mikrofon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data utilizării 2023-05-05

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA7607BK Sportowe, bezprzew. słuchawki o otwartej konstrukcji

Data utilizării 2023-05-05

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.