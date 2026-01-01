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TAA6219BK/00
Lumină, putere, acţiune
Sunet excelent pentru a te pune în mişcare, energie solară pentru a te menţine în mişcare! Cu tehnologia solară Powerfoyle™, aceste căşti auriculare wireless se reîncarcă de la lumină, iar bateria poate susţine 80 de ore de utilizare în locaţii mai întunecate.
Tehnologia solară Powerfoyle™
Căşti cu încărcare automată
rezervă baterie de 80 de ore
Pernuţe lavabile pentru cupe
De la lumina soarelui la lumina electrică, aceste căşti se încarcă ori de câte ori sunt expuse la lumină! Materialul cu celule solare Powerfoyle™ din banda de susţinere a căştii colectează energie de la soare pentru a menţine bateria alimentată - şi vei obţine chiar şi o încărcare de la lumina electrică. O baterie complet încărcată oferă până la 80 de ore de redare, astfel încât să poţi continua chiar şi în condiţii de lumină scăzută.
Aleargă, mergi, dă-te cu rolele! Banda de susţinere confortabilă nu va aluneca atunci când te mişti, iar pernuţele moi şi respirabile pentru cupe sunt umplute cu gel cu efect de răcire. Husele cupelor pot fi îndepărtate pentru curăţare uşoară, astfel încât să le simţi mereu curate.
Te bucuri de sunet excelent de la difuzoarele de 40 mm şi o bună izolare pasivă a zgomotului prin faptul că se poartă peste urechi. Dacă îţi place basul, activează Dynamic Bass prin aplicaţia Philips Headphones şi te poţi bucura de puterea maximă a melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.
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