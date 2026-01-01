Powerfoyle™ de la Exeger. Mai multă lumină, mai multă putere

De la lumina soarelui la lumina electrică, aceste căşti se încarcă ori de câte ori sunt expuse la lumină! Materialul cu celule solare Powerfoyle™ din banda de susţinere a căştii colectează energie de la soare pentru a menţine bateria alimentată - şi vei obţine chiar şi o încărcare de la lumina electrică. O baterie complet încărcată oferă până la 80 de ore de redare, astfel încât să poţi continua chiar şi în condiţii de lumină scăzută.