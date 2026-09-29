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Concepute pentru aventurile de zi cu zi
Sunt plăcute privirii şi oferă o experienţă de ascultare incredibilă. Aceste căşti intraauriculare true wireless premium îţi oferă sunetul intraauricular cel mai amplu şi mai detaliat, precum şi controlul inteligent al zgomotului. De la muzică la apeluri şi de la filme la podcasturi, aceste căşti îţi vor da senzaţii nemaiîntâlnite.
Sunet natural deosebit
Anularea zgomotului Pro+
Calitate superioară a apelurilor
Design Fidelio atemporal
De la basul pus la punct, controlat, până la mediile calde şi înaltele strălucitoare, aceste căşti intraauriculare superbe îţi oferă un sunet natural deosebit cu o separare precisă a instrumentelor. Difuzoarele dinamice cu armătură echilibrată şi acoperite cu grafen redau mai multe detalii ca niciodată. Vei auzi melodiile pe care le-au creat artiştii preferaţi exact aşa cum le-au creat.
Funcţia de anulare adaptivă a zgomotului se adaptează rapid la mediul tău pentru a suprima zgomotul exterior, inclusiv vântul, în timp real. De la muzică până la apeluri, te poţi lăsa captivat oriunde te afli, fără a ridica un deget. Dacă vrei să reglezi nivelul de transparenţă sau de reducere a zgomotului vântului, pur şi simplu foloseşte aplicaţia Philips Headphones.
Poţi efectua fără probleme apeluri din cele mai aglomerate şi mai zgomotoase locuri. Microfoanele cu tehnologie de formare a fasciculului îţi preiau sunetul vocii tale, în timp ce algoritmii AI avansaţi împiedică zgomotul de fundal să afecteze apelul. Dacă vântul bate foarte tare, senzorul de conducţie osoasă îţi va prelua în mod fiabil vocea, care ţi se va auzi în continuare.
3.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
PiotrJan
29/09/2026
Polska
Stabiliność działania
Kocham te słuchawki, mam dwa komplety. Jednak jak to zwykle bywa z produktami od Philipsa "coś" się zaczyna dziać. Czy naprawde nie macie fachowców co by zrobił produkt bez wad ukrytych? czesto słuchawki sie nie "budzą", trzeba je włożyć do etui i wyjąc, żeby się wybudziły. Od jakiegoś czasu jedna słuchawka się wyłącza, mimo pełnego naładowania. Czesto wyjete z etui, również nie reaguja na naciśniecie, trzeba je spowrotem włożyć do etui. Ciągle coś się z nimi dzieje, nie jest to stabilnie działajacy produkt. Czy to aż tak duże wyzwanie dla waszych inżynierów? ps. spradzcie jak jest przygotowany kalendarz na tym formularzu, to też było wyzwanie...
Avantaje
jakość dźwieku
Dezavantaje
stabilność działania, nie za każdym razem się wybudzą wyjete z etui
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data utilizării 2025-07-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T2 Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data utilizării 2025-07-01
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