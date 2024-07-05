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Producție oprită
T1BK/00
Sunet Fidelio natural
Anularea zgomotului Pro+
Reducere zgomot produs de vânt
Potrivire universală premium
EDM sau rock, muzică clasică sau hip-hop: aceste căşti de nivel profesional îţi permit să auzi totul ca şi cum ai fi chiar acolo, în studio. Difuzoarele cu armătură echilibrată scot la iveală sunetele înalte efervescente şi interpretările vocale extrem de naturale. Difuzoarele dinamice produc un bas profund, precis şi texturi instrumentale complexe.
Indiferent unde te afli, aceste căşti true wireless creează spaţiul perfect pentru audiţie. Tehnologia hibridă de anulare a zgomotului utilizează hardware de ultimă generaţie şi procesare audio avansată pentru a bloca sunetele nedorite. Capacele auriculare din burete cu memorie Comply atenuează zgomotul şi contribuie la experienţa captivantă, cu o fixare sigură şi confortabilă.
Cu aceste căşti intraauriculare complet încărcate – şi un toc complet încărcat – poţi călători beneficiind de peste o zi de redare. În plus, muzica se întrerupe dacă scoţi o cască, astfel că nu vei pierde niciun ritm. Tocul poate fi încărcat wireless.
Premii
4.0
din 5
7
Recenzii
Yanis888
05/07/2024
România
Super
Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate
Avantaje
Sunetul
Dezavantaje
Basul puțin cam slab
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1WT Căşti true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1WT Căşti true wireless
Irek B.
06/02/2025
Polska
Idealne do muzyki Hi-Res.
Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.
Avantaje
Czysty dźwięk i mooocny Bas.
Dezavantaje
Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
RADOMIAK
12/10/2023
Polska
Idealna muzyka !
Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.
Avantaje
Bateria , wygląd , muzyka
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless