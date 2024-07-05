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  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
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  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.
  • Create pentru o viaţă în mişcare.

Producție oprită

FidelioCăşti true wireless

T1BK/00

4
| (7) Recenzii

1 premiu

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Create pentru o viaţă în mişcare.
Lasă muzica să te mişte. Sunetul spaţios şi detaliat al acestor căşti premium true wireless te plasează direct în mijlocul mixajului. Cea mai bună tehnologie a noastră de anulare a zgomotului şi fixarea sigură şi confortabilă îţi asigură o experienţă captivată oriunde te afli.
Vezi toate beneficiile

Create pentru o viaţă în mişcare.

  • Sunet Fidelio natural

  • Anularea zgomotului Pro+

  • Reducere zgomot produs de vânt

  • Potrivire universală premium

Philips Fidelio. Sunet bogat, natural

Philips Fidelio. Sunet bogat, natural

EDM sau rock, muzică clasică sau hip-hop: aceste căşti de nivel profesional îţi permit să auzi totul ca şi cum ai fi chiar acolo, în studio. Difuzoarele cu armătură echilibrată scot la iveală sunetele înalte efervescente şi interpretările vocale extrem de naturale. Difuzoarele dinamice produc un bas profund, precis şi texturi instrumentale complexe.

Experienţă captivantă oriunde. Anularea zgomotului Pro+

Experienţă captivantă oriunde. Anularea zgomotului Pro+

Indiferent unde te afli, aceste căşti true wireless creează spaţiul perfect pentru audiţie. Tehnologia hibridă de anulare a zgomotului utilizează hardware de ultimă generaţie şi procesare audio avansată pentru a bloca sunetele nedorite. Capacele auriculare din burete cu memorie Comply atenuează zgomotul şi contribuie la experienţa captivantă, cu o fixare sigură şi confortabilă.

Mai multă muzică. 48 de ore de redare cu tocul de încărcare

Cu aceste căşti intraauriculare complet încărcate – şi un toc complet încărcat – poţi călători beneficiind de peste o zi de redare. În plus, muzica se întrerupe dacă scoţi o cască, astfel că nu vei pierde niciun ritm. Tocul poate fi încărcat wireless.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-3112060

Recenzii

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4.0

din 5

7

Recenzii

4
3

05/07/2024

România

România

Super

Cele mai ok casti au fost primite cadou ca și preț și calitate

Avantaje

Sunetul

Dezavantaje

Basul puțin cam slab

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1WT Căşti true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1WT Căşti true wireless

06/02/2025

Polska

Polska

Idealne do muzyki Hi-Res.

Wybrałem starszy model ze względu na większe przetworniki. Oczywiście również design. Etui jak dla mnie idealna konstrukcja, mocna i ciężka. A szczotkowane aluminium w obudowie słuchawek to super detal. W tanich produktach tego nie uświadczy. Dźwięk po LDAC to miód na uszy. Słucham z fizycznych plików Hi-Res. Bo tu ważne jest źródło, YT i Spotify nam tego nie da. Czystość dzwięku i mocne basy to atut tych słuchawek. Aplikacja również Ok. I dobrze zrobić odrazu aktualizacje bo słuchawki dzięki temu zauważyłem nie gubią połączenia i wszystko działa wtedy jak należy. Nie ma problemu z ustawieniami.

Avantaje

Czysty dźwięk i mooocny Bas.

Dezavantaje

Wymienne gumki średniej jakości. A te piankowe w ogóle niemożliwe do założenia.

Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

12/10/2023

Polska

Polska

Idealna muzyka !

Mocny bas , nasycone dźwięki , solidna konstrukcja . Bateria która trzyma naprawdę długo. Rozmowy telefoniczne są bez zakłóceń. Słuchawki nie uwierają w ucho.

Avantaje

Bateria , wygląd , muzyka

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fidelio T1BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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