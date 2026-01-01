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Cablu HDMI

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD cu HDR dinamic

Descoperă rezoluţia Ultra HD 8K la 60 cps. HDR dinamic oferă cel mai bun contrast şi o imagine extrem de clară, cu acţiune rapidă. Compatibilitatea cu Enhanced Audio Return Channel acceptă până la 192 kHz la o rezoluţie de 24 biţi.

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Bucură-te de o experienţă de joc extremă

8K 60 Hz Ultra HD cu HDR dinamic

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Acceptă o rezoluţie video de până la 8K UHD 4320p pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii şi o experienţă de joc supremă.

60 de cadre pe secundă

Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.

Conductor din cupru pur AWG 28 pentru cea mai bună calitate a imaginii şi a sunetului.

Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din cupru pur AWG 28 pentru a asigura cea mai bună conexiune, cu minimum de date pierdute.

Specificaţii tehnice

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