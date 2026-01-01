Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SWV9030/10
8K 60 Hz Ultra HD cu HDR dinamic
Descoperă rezoluţia Ultra HD 8K la 60 cps. HDR dinamic oferă cel mai bun contrast şi o imagine extrem de clară, cu acţiune rapidă. Compatibilitatea cu Enhanced Audio Return Channel acceptă până la 192 kHz la o rezoluţie de 24 biţi.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Acceptă o rezoluţie video de până la 8K UHD 4320p pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii şi o experienţă de joc supremă.
Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.
Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din cupru pur AWG 28 pentru a asigura cea mai bună conexiune, cu minimum de date pierdute.
Recenzii