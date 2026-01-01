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Producție oprită
SWV6803/00
Cablu premium împletit USB-C la USB-C
Mufa Thunderbolt 3 USB-C acceptă dispozitive cu rezoluţie 5K şi o lăţime de bandă de 40 Gbps. Cablu premium de 3 metri lungime pentru flexibilitate sporită în timpul încărcării.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
3 m
O soluţie cu un singur cablu pentru monitorul USB-C, asigurând transfer de date video ultrarapid în timp ce îţi încarci laptopul.
Acceptă lăţimea de bandă de 40 Gbps prin USB 4.0 de mare viteză.
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