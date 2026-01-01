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Producție oprită

USB-C la USB-C

SWV6801/00

Cablu premium împletit USB-C la USB-C

Portul Thunderbolt 3 USB-C acceptă dispozitive cu rezoluție 5K și lățime de bandă de 40 Gbps. Cablu premium cu o lungime de 1.5 meter, pentru flexibilitate sporită în timpul încărcării.

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Cablu premium împletit USB-C la USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 1,5 m

Cablu USB-C versatil cu monitoare USB-C

O soluţie cu un singur cablu pentru monitorul USB-C, asigurând transfer de date video ultrarapid în timp ce îţi încarci laptopul.

Acceptă transferul de date prin USB 4.0

Acceptă lăţimea de bandă de 40 Gbps prin USB 4.0 de mare viteză.

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