Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SWV6001/00
Adaptor premium USB-C la HDMI
Cablu adaptor premium USB-C la HDMI (mamă). Cu rezoluţie 4K şi cablu cu lungimea de 0,15 metri.
Tată-Mamă
HDMI 2.0
Pentru această construcţie de calitate se utilizează numai materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse cu o rezistenţă sporită.
Acceptă o rezoluţie video de până la 4K (3840 x 2160) pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii şi o experienţă de joc supremă.
Aşază-te confortabil şi savurează o experienţă de vizionare superioară, cu 30 de cadre pe secundă. Vei avea parte de imagini video mai uniforme.
Recenzii