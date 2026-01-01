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SWV5733B/00
Descoperă imagini Ultra Hi-Definition
Descoperă rezoluţia Ultra HD 4K la 60 cps. HDMI de mare viteză acceptă un sistem audio complet pe 32 de canale, cu o rată de eşantionare de până la 1536 kHz şi cablu de 3 m lungime.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând aplicaţii reale 3D de home theater şi jocuri.
Permite unui televizor conectat la HDMI cu tuner încorporat să trimită date audio digitale unui sistem audio surround, eliminând necesitatea unui cablu audio separat.
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