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Cablu HDMI

SWV5613G/00

Cablu certificat HDMI Premium

Cablul certificat HDMI Premium asigură o rezoluţie Ultra HD 4K la 60 cps. HDMI de mare viteză acceptă un sistem audio complet pe 32 de canale, cu o rată de eşantionare de până la 1536 kHz.

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4K 60 Hz Ultra HD cu Ethernet

Cablu certificat HDMI Premium

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

60 de cadre pe secundă

Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.

Conductor din cupru pur AWG 30 pentru cea mai bună calitate a imaginii şi a sunetului.

Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din cupru pur AWG 30 pentru a asigura cea mai bună conexiune, cu minimum de date pierdute.

Experienţă 3D

Acceptă toate formatele video 3D, permiţând aplicaţii reale 3D de home theater şi jocuri.

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