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SWV5613G/00
Cablu certificat HDMI Premium
Cablul certificat HDMI Premium asigură o rezoluţie Ultra HD 4K la 60 cps. HDMI de mare viteză acceptă un sistem audio complet pe 32 de canale, cu o rată de eşantionare de până la 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.
Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din cupru pur AWG 30 pentru a asigura cea mai bună conexiune, cu minimum de date pierdute.
Acceptă toate formatele video 3D, permiţând aplicaţii reale 3D de home theater şi jocuri.
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