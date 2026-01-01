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Producție oprită

Cablu HDMI

SWV5610G/00

Descoperă imagini Ultra Hi-Definition

Descoperă rezoluţia Ultra HD 4K la 60 cps. HDMI de mare viteză acceptă un sistem audio complet pe 32 de canale, cu o rată de eşantionare de până la 1536 kHz.

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4K 60 Hz Ultra HD cu Ethernet

Descoperă imagini Ultra Hi-Definition

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

Compatibilitate cu rezoluţie video de până la 4K sau UHD 2160p. Ceea ce permite afişajului tău să rivalizeze cu sistemele Digital Cinema utilizate în cinematografe.

60 de cadre pe secundă

Experienţă superioară de vizionare şi de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.

Conectori placaţi cu aur pentru o conexiune fiabilă.

Conectori placaţi cu aur pentru o conexiune fiabilă.

Specificaţii tehnice

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