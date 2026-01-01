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        Transfer legătură date

        SWR8106W/00

        Extinde conexiunea HDMI

        Acceptă rezoluţia 4K HDMI. Mod de transfer Wi-Fi la 5 gHz cu o rază de transfer de 200 de metri.

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        Extinde conexiunea HDMI

        • HDMI

        • wireless

        Conectori Mini B A/5-Pin

        Satisfacerea cerinţelor de conectare specifice vă este garantată de conectorii Tată A/Tată B.

        Ecranarea superioară maximizează transferurile de date

        Ecranarea superioară maximizează transferurile de date, oferind protecţie împotriva zgomotului extern de frecvenţă radio.

        Conectori Tată A /Tată B placaţi cu aur pentru conductivitate mai bună

        Conectori Tată A /Tată B placaţi cu aur oferă conductivitate mai bună prin reducerea rezistenţei la contact.

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