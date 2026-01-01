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SWR8106W/00
Extinde conexiunea HDMI
Acceptă rezoluţia 4K HDMI. Mod de transfer Wi-Fi la 5 gHz cu o rază de transfer de 200 de metri.
HDMI
wireless
Satisfacerea cerinţelor de conectare specifice vă este garantată de conectorii Tată A/Tată B.
Ecranarea superioară maximizează transferurile de date, oferind protecţie împotriva zgomotului extern de frecvenţă radio.
Conectori Tată A /Tată B placaţi cu aur oferă conductivitate mai bună prin reducerea rezistenţei la contact.
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