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Producție oprită
SWA2550W/10
Bucuraţi-vă de căştile personale
Transformă un jack pentru căşti de 6,35 mm într-unul de 3,5 mm.
6,35 mm (T) - 3.5 mm (M)
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă sporită şi facilitează instalarea.
Pentru această construcţie de calitate se utilizează numai materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse cu o rezistenţă sporită.
Ecranarea din cupru neizolat protejează împotriva pierderii semnalului.