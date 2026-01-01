ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie ambalaj
  • Imagine primară
  • Fotografie ambalaj
  • Imagine primară

Producție oprită

Adaptor stereo

SWA2550W/10

Bucuraţi-vă de căştile personale

Transformă un jack pentru căşti de 6,35 mm într-unul de 3,5 mm.

Vezi toate beneficiile

cu acest adaptor stereo

Bucuraţi-vă de căştile personale

  • 6,35 mm (T) - 3.5 mm (M)

Carcasă flexibilă din PVC

Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă sporită şi facilitează instalarea.

Fabricat la calitate ridicată

Pentru această construcţie de calitate se utilizează numai materiale de cea mai bună calitate pentru a crea produse cu o rezistenţă sporită.

Ecranare din cupru neizolat

Ecranarea din cupru neizolat protejează împotriva pierderii semnalului.

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 143.5 kB
  • 20 July 2026

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips