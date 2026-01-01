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Producție oprită

Cablu pentru dubbing stereo

SWA2533W/10

Asigură o conexiune fiabilă

Acest cablu vă oferă o conexiune audio fiabilă între componente.

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cu acest cablu pentru dubbing stereo

Asigură o conexiune fiabilă

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (T) - 3,5 mm (T)

  • Negru

Mufă turnată pentru conexiuni sigure

Mufele turnate asigură conexiuni sigure între componente şi oferă o rezistenţă sporită.

Carcasă flexibilă din PVC

Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă sporită şi facilitează instalarea.

Reducerea uzurii cauciucului

Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o conexiune sigură, dar flexibilă între cablu şi conector.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 154.9 kB
  • 18 June 2025

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