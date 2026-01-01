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Producție oprită
SWA2533W/10
Asigură o conexiune fiabilă
Acest cablu vă oferă o conexiune audio fiabilă între componente.
3,0 m
3,5 mm (T) - 3,5 mm (T)
Negru
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între componente şi oferă o rezistenţă sporită.
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă sporită şi facilitează instalarea.
Prin reducerea uzurii cauciucului se realizează o conexiune sigură, dar flexibilă între cablu şi conector.