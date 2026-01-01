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Producție oprită
SWA2302W/10
Asigură o conexiune fiabilă
Cu acest cablu, componentele tale vor beneficia de o performanţă optimă. Oferă cea mai bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.
1,5 m
Tubul de fibre optice pure transmite infromaţiile digitale către componentele dvs. pentru sunet de înaltă definiţie fără compromisuri.
Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea componentelor şi oferă confort ergonomic.
Mufele turnate asigură conexiuni sigure între componente şi oferă o rezistenţă sporită.