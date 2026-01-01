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Producție oprită

Cablu cu fibră optică

SWA2302W/10

Asigură o conexiune fiabilă

Cu acest cablu, componentele tale vor beneficia de o performanţă optimă. Oferă cea mai bună conexiune pentru transferul semnalelor audio între componente.

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cu acest cablu audio din fibră optică

Asigură o conexiune fiabilă

  • 1,5 m

Fibre optice de calitate superioară

Tubul de fibre optice pure transmite infromaţiile digitale către componentele dvs. pentru sunet de înaltă definiţie fără compromisuri.

Mâner ergonomic anti-alunecare pentru o utilizare uşoară

Acest mâner anti-alunecare facilitează conectarea componentelor şi oferă confort ergonomic.

Mufă turnată pentru conexiuni sigure

Mufele turnate asigură conexiuni sigure între componente şi oferă o rezistenţă sporită.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 182 kB
  • 18 June 2025

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