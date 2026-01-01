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Producție oprită

Fir pentru boxă

SWA2105W/10

Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă

Acest fir pentru microfon vă oferă o conexiune audio fiabilă între boxe şi tuner.

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cu acest fir pentru microfon

Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă

  • 10 m

  • Calibru 18

Un conductor de cupru de mare puritate pentru un transfer fiabil al semnalului

Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.

Plug and Play, pentru instalare mai uşoară

Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau să adăugaţi noi componente şi să le puneţi în funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de instalare sau analize tehnice.

Carcasă flexibilă din PVC

Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă sporită şi facilitează instalarea.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 190.1 kB
  • 18 June 2025

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