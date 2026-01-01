Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SWA2105W/10
Asiguraţi-vă o conexiune fiabilă
Acest fir pentru microfon vă oferă o conexiune audio fiabilă între boxe şi tuner.
10 m
Calibru 18
Acest conductor de cupru oferă o mai mare precizie la transferul semnalului cu o rezistenţă minimă.
Tehnologia Plug and Play vă permite să instalaţi sau să adăugaţi noi componente şi să le puneţi în funcţiune fără a parcurge operaţii complexe de instalare sau analize tehnice.
Carcasa flexibilă din PVC oferă protecţie interiorului delicat al cablului. De asemenea, oferă o rezistenţă sporită şi facilitează instalarea.